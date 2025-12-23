Dez minutos de pé no acelerador apuram Braga frente a Caldas em protesto

O Sporting de Braga apurou-se, esta terça-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal, ao derrotar o Caldas, da Liga 3, por 3-0, em Torres Vedras.

O encontro começou com um protesto dos jogadores do Caldas, que após o apito inicial se posicionaram em torno da meia-lua do meio-campo, em silêncio e sem se mexer, durante um minuto. O Caldas estava a considerar não ir a jogo, depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter deslocado a partida para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, a menos de 24 horas do seu início, devido à chuva.

O Caldas optou por comparecer, ainda que "em protesto", conforme referiu o presidente do clube, Rodrigo Amaro, a Bola Branca, antes da partida.

Os caldenses não só marcaram presença, como, depois do minuto inicial de protesto, assumiram as rédeas do jogo e, até ao intervalo, ameaçaram por diversas vezes o golo. No entanto, não conseguiram adiantar-se antes do intervalo e, na segunda parte, o Braga resolveu em dez minutos.

Dez minutos de prego a fundo

Fran Navarro abriu caminho à vitória aos 50 minutos. Após desvio de cabeça de Gabriel Moscardo, na sequência de um canto da esquerda, o ponta de lança espanhol apareceu na cara do guarda-redes, a cabecear para o fundo das redes. Três minutos depois, canto da direita e Paulo Oliveira saltou mais alto, ao primeiro poste, para fazer o segundo golo.

Ainda faltava um golo em jogada de bola corrida. Ao minuto 60, depois de uma transição que passou pela esquerda e depois pela direita, a bola chegou ao centro, a Mario Dorgeles. À entrada da área, o costa-marfinense rematou colocado, sem hipótese para Duarte.

Assim terminou o encontro, com vitória de 3-0 para o Braga, que vai defrontar, nos quartos de final, o vencedor do duelo entre Lusitano de Évora e Fafe. Eliminatória que ficará decidida a 27 de dezembro.