Taça de Portugal

Jogadores do Caldas protestam com um minuto sem jogar

23 dez, 2025 - 19:03 • Inês Braga Sampaio

Equipa do Sporting de Braga respeitou o protesto do adversário, que foi obrigado a "mudar-se" para Torres Vedras a menos de 24 horas da partida da Taça de Portugal. Em causa o estado do relvado do Campo da Mata, devido à chuva.

A+ / A-

Os jogadores do Caldas Sport Clube protestaram a deslocação do jogo com o Sporting de Braga, para a Taça de Portugal, para Torres Vedras, com um minuto sem jogar após o apito inicial do árbitro.

Depois de o árbitro apitar, a equipa caldense ficou parada em torno da meia-lua do meio-campo, durante um minuto. Os jogadores do Braga respeitaram a iniciativa.

O Caldas estava a considerar não ir a jogo frente ao Braga, depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter deslocado a partida para Torres Vedras, a menos de 24 horas do seu início, devido à chuva.

Caldas vai a jogo com o Braga, mas em protesto. "Será visível"

Taça de Portugal

Caldas vai a jogo com o Braga, mas em protesto. "Será visível"

"Será visível no semblante de cada adepto", afirma(...)

No entanto, o presidente do clube confirmou, horas antes do pontapé de saída, em declarações a Bola Branca, que a equipa iria a jogo, mas em protesto, que seria "visível".

"Será visível no semblante de cada adepto, cada sócio do Caldas que se vai deslocar ao estádio do Torreense. Será visível na forma como vamos encarar o jogo e será visível, também, nos nossos canais oficiais", afirmou Rodrigo Amaro.

O resultado viu-se em campo, quando os jogadores do Caldas se juntaram para um minuto de silêncio e sem se mexer.

Os adeptos do Caldas também protestaram, ao exibir papéis que diziam "Respeitem os adeptos".

[Notícia atualizada às 21h17]

