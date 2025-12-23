Luís Pinto: "Estamos desiludidos, jogadores têm de acreditar mais neles"

Luís Pinto assume-se "desiludido" com a entrada do Vitória de Guimarães em jogo, na derrota, por 4-1, com o Sporting, e afirma que os jogadores precisam de "acreditar no que são".

"Estamos desiludidos, os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. Tivemos muitas dificuldades. Os jogadores têm de acreditar naquilo que são", assume o treinador vitoriano, em declarações à Sport TV.

O Vitória SC permanece no oitavo lugar, com 21 pontos, a quatro do top-5 e oito pontos acima da linha de água.



Análise: "Estamos desiludidos, os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. Tivemos muitas dificuldades. Os jogadores têm de acreditar naquilo que são e nos primeiros 15 minutos os jogadores jogavam logo de primeira após ganhar a bola. Depois, começámos a recuperar e, num lance completamente controlado, acaba por surgir o 1-0. Depois, temos oportunidade para fazer o 1-1 e, nesse mesmo lance, o 2-0. A segunda parte foi inteiramente nossa até ao 3-1, aí as coisas mudaram. Tivemos um erro numa bola parada. Faz parte, é crescer aquilo em que temos de crescer para sermos mais competitivos. Percebemos o que temos de fazer para no próximo jogo conseguirmos já os três pontos."

Diogo Sousa e Telmo Arcanjo entraram ao intervalo: "Conseguiram mexer no sentido em que conseguimos transportar mais a bola, estávamos a precisar disso. Também ganhámos capacidade no 1 contra 1, imprevisibilidade. Os dois tiveram influência e ainda bem que assim foi."

Ensinamentos: "Temos de aproveitar o jogo para retirar ensinamentos para o próximo jogo com o Sporting e para a nossa época. Temos qualidade e acreditamos na qualidade da nossa juventude, mas eles têm de acreditar mais neles. Tivemos um excesso de respeito pelo Sporting. Quando aumentámos os índices de agressividade, começámos a melhorar. Temos de fazer essa aprendizagem."