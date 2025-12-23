Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vitória de Guimarães

Luís Pinto: "Estamos desiludidos, jogadores têm de acreditar mais neles"

23 dez, 2025 - 23:20 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Vitória de Guimarães assume que os primeiros 15 minutos da derrota com o Sporting "foram muito difíceis".

A+ / A-

Luís Pinto assume-se "desiludido" com a entrada do Vitória de Guimarães em jogo, na derrota, por 4-1, com o Sporting, e afirma que os jogadores precisam de "acreditar no que são".

"Estamos desiludidos, os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. Tivemos muitas dificuldades. Os jogadores têm de acreditar naquilo que são", assume o treinador vitoriano, em declarações à Sport TV.

O Vitória SC permanece no oitavo lugar, com 21 pontos, a quatro do top-5 e oito pontos acima da linha de água.

Análise: "Estamos desiludidos, os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. Tivemos muitas dificuldades. Os jogadores têm de acreditar naquilo que são e nos primeiros 15 minutos os jogadores jogavam logo de primeira após ganhar a bola. Depois, começámos a recuperar e, num lance completamente controlado, acaba por surgir o 1-0. Depois, temos oportunidade para fazer o 1-1 e, nesse mesmo lance, o 2-0. A segunda parte foi inteiramente nossa até ao 3-1, aí as coisas mudaram. Tivemos um erro numa bola parada. Faz parte, é crescer aquilo em que temos de crescer para sermos mais competitivos. Percebemos o que temos de fazer para no próximo jogo conseguirmos já os três pontos."

Diogo Sousa e Telmo Arcanjo entraram ao intervalo: "Conseguiram mexer no sentido em que conseguimos transportar mais a bola, estávamos a precisar disso. Também ganhámos capacidade no 1 contra 1, imprevisibilidade. Os dois tiveram influência e ainda bem que assim foi."

Ensinamentos: "Temos de aproveitar o jogo para retirar ensinamentos para o próximo jogo com o Sporting e para a nossa época. Temos qualidade e acreditamos na qualidade da nossa juventude, mas eles têm de acreditar mais neles. Tivemos um excesso de respeito pelo Sporting. Quando aumentámos os índices de agressividade, começámos a melhorar. Temos de fazer essa aprendizagem."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?