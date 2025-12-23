Ouvir
Nota 2 para Miguel Nogueira. Cartão vermelho é "erro grave"

23 dez, 2025 - 23:37 • Redação

VAR Bola Branca discorda da expulsão, com vermelho direto, de Nélson Oliveira, no Vitória de Guimarães-Sporting.

O VAR Bola Branca atribui Nota 2 a Miguel Nogueira, árbitro do Vitória de Guimarães 4-1 Sporting, da 15.ª jornada da I Liga.

"Jogo desequilibrado, número exagerado de cartões na segunda parte. Denota descontrolo emocional do árbitro", avalia Tiago Antunes.

O grande erro de Miguel Nogueira, no entender do VAR Bola Branca, foi o cartão vermelho direto e Nélson Oliveira, do Vitória.

Minuto 4, possível penálti não assinalado: "Há uma bola no braço num defesa do Sporting, que terá sido dentro da área, no entanto, não há volumetria. A bola ainda desvia, há um ressalto antes de tocar no braço. Não haveria lugar a grande penalidade, boa decisão."

Minuto 21, possível penálti não assinalado: "Cai Maxi Araújo na área. É um lance em esforço, que acaba numa queda do avançado, que vai contra o defesa. Não há nenhuma ação irregular. Também não me parece uma situação de simulação, pelo que não justifica amarelo."

Minuto 83, cartão amarelo por simulação: "Deslize de Hjulmand, que não provoca queda de Blanco. O jogador do Vitória tenta aproveitar para ganhar um penálti. Boa decisão de Miguel Nogueira."

Minuto 87, cartão vermelho a Nélson Oliveira: "Há um pisão, mas não concordo com o cartão vermelho. Não há intensidade, nem agressividade, não há força excessiva. Ainda por cima, é um pisão no peito do pé. Teria de ser algo de muito perigoso para justificar. Erro grave por parte do árbitro."

