Nota 4 para André Narciso. "Penálti bem assinalado"

23 dez, 2025 - 00:02
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a André Narciso, árbitro do Benfica - Famalicão, partida da 15.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que André Narciso fez “boa arbitragem”.
Destaque para a primeira parte em que há um penálti “bem assinalado” para o Benfica.
Já aos 20 e 26 minutos, aos 45+1 e 45+2 não houve faltas nas áreas.
O jogo teve muitas faltas, mas o árbitro esteve bem, considera José Leirós.
Por isso, nota 4 para André Narciso.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Famalicão, por 1-0.