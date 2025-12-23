Nota 4 para André Narciso. "Penálti bem assinalado"

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a André Narciso, árbitro do Benfica - Famalicão, partida da 15.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que André Narciso fez “boa arbitragem”.

Destaque para a primeira parte em que há um penálti “bem assinalado” para o Benfica.

Já aos 20 e 26 minutos, aos 45+1 e 45+2 não houve faltas nas áreas.

O jogo teve muitas faltas, mas o árbitro esteve bem, considera José Leirós.

Por isso, nota 4 para André Narciso.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Famalicão, por 1-0.