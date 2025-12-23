​Plantel do Caldas está a ponderar não jogar contra o Braga depois da mudança para Torres Vedras

Depois de um comunicado já depois da uma da madrugada, em que o Caldas Sport Clube dava conta de que “fez tudo o que estava ao seu alcance” para o jogo com o SC Braga para Taça se jogar na Mata, saiu mais uma nota oficial, agora assinada pelo plantel liderado por José Vala, na sequência da mudança do jogo para Torres Vedras.

"Enquanto grupo não compreendemos a decisão tomada, e reiteramos que a nossa vontade é não ter participação neste jogo, e por isso mesmo, enquanto grupo, iremos reunir para avaliarmos a nossa participação no encontro de hoje, pode ler-se no comunicado relativamente ao jogo deste final de tarde, a contar para os oitavos de final da Taça de Potrugal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O texto fala num “sentimento de profunda tristeza, revolta e incompreensão”. E diz mais: “O jogo de hoje não é, apenas, um jogo de futebol. É um momento único, é fazermos festa de manhã à noite - com um sorriso no rosto por representarmos o clube do nosso coração na prova rainha do futebol português”.