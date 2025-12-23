Ouvir
​Plantel do Caldas está a ponderar não jogar contra o Braga depois da mudança para Torres Vedras

23 dez, 2025 - 12:40 • Hugo Tavares da Silva

Numa nota assinada pela estrutura do futebol, treinadores e jogadores, o Caldas diz não compreender a mudança da Mata para Torres Vedras devido ao estado do relvado. "Iremos reunir para avaliarmos a nossa participação no encontro desta terça-feira."

Depois de um comunicado já depois da uma da madrugada, em que o Caldas Sport Clube dava conta de que “fez tudo o que estava ao seu alcance” para o jogo com o SC Braga para Taça se jogar na Mata, saiu mais uma nota oficial, agora assinada pelo plantel liderado por José Vala, na sequência da mudança do jogo para Torres Vedras.

"Enquanto grupo não compreendemos a decisão tomada, e reiteramos que a nossa vontade é não ter participação neste jogo, e por isso mesmo, enquanto grupo, iremos reunir para avaliarmos a nossa participação no encontro de hoje, pode ler-se no comunicado relativamente ao jogo deste final de tarde, a contar para os oitavos de final da Taça de Potrugal.

O texto fala num “sentimento de profunda tristeza, revolta e incompreensão”. E diz mais: “O jogo de hoje não é, apenas, um jogo de futebol. É um momento único, é fazermos festa de manhã à noite - com um sorriso no rosto por representarmos o clube do nosso coração na prova rainha do futebol português”.

E continua: "Tirarem-nos do Campo da Mata, a menos de 24 horas do jogo, é um duro golpe. Estão a tirar-nos a alma, porque a mística do Campo da Mata é muito mais do que um relvado. A mística é feita das pessoas que todos os dias dão tudo pelo clube, que abdicam do tempo em família e que ao longo das últimas semanas tudo fizeram para que pudéssemos receber a Taça de Portugal na nossa casa”.

O plantel do Caldas Sport Clube queixa-se ainda de que já jogou em “vários relvados” que “não se encontravam nas melhores condições” e que “nunca” sentiram “a proteção que está a ser realizada neste momento”.

E o grupo de Vala concretiza assim: "Aconteça o que acontecer, hoje será um dia triste".

Em declarações à SportTV, Rodrigo Amaro, o presidente declarou que o "relvado está em condições" e que já o viram "em muito pior situação". Para o dirigente, "este é um dia negro para o Caldas Sport Clube, para as Caldas da Rainha e para o futebol".

