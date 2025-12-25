Ouvir
Só há um sub-20 melhor do que Geovany Quenda fora das cinco principais ligas, segundo o CIES

25 dez, 2025 - 23:30 • Lusa

A lista do Observatório do Futebol conta ainda com Rodrigo Mora, que ocupa o quarto lugar, e outros jogadores do campeonato português num ranking liderado por um neerlandês.

Geovany Quenda e Rodrigo Mora estão entre os melhores futebolistas nascidos em 2006 ou depois, que ainda não atuam em nenhum clube das ligas big five, segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

O extremo do Sporting, de 18 anos, que na próxima temporada irá representar o Chelsea, da Liga inglesa, uma das big five, juntamente com Itália, França, Alemanha e Espanha, ficou em segundo do ranking elaborado pelo CIES, sendo superado apenas pelo neerlandês Givairo Read, de 19, do Feyenoord.

O ganês Caleb Yirenkyi, também com 19 anos, que veste as cores dos dinamarqueses do Nordsjaelland, fecha o pódio, logo à frente do médio do FC Porto Rodrigo Mora, de 18, com o companheiro de equipa Victor Froholdt, de 19, a aparecer na 11.ª posição.

Neste ranking, mas longe dos lugares cimeiros, constam ainda o brasileiro William Gomes, de 19, igualmente do FC Porto, e o português João Simões, de 18, do Sporting.

