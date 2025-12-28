João Henriques. “100% da responsabilidade está do lado do FC Porto”

O treinador do AVS, João Henriques, assume ser difícil defrontar o FC Porto, mas quer pontuar.

“É um jogo que retira muito do peso da responsabilidade. 100% da responsabilidade está do lado do adversário. Todos pensam que vamos perder no Dragão, menos o nosso grupo. Preparámos este jogo da mesma forma que os outros. Qualquer adversário considero uma boa oportunidade para pontuar, seja em casa ou fora. O grau de dificuldade, neste em particular, por ser com o FC Porto, é grande. Se ainda ninguém os venceu é porque não é fácil. Estão em primeiro lugar, merecidamente. É apreciado o seu futebol desde o início, pela forma intensa como se apresenta. Estamos preparados para contrariar as dinâmicas do adversário, no processo defensivo e ofensivo, em cada momento do jogo, com a mesma ambição"

Dificuldades no Dragão

“Sabemos que, em 10 jogos contra estas equipas, normalmente ganha-se um e empata-se outro, pode ser já este, amanhã, no Dragão. Contra o FC Porto, como treinador, já venci, empatei e perdi a maior parte dos jogos. Jogar no Dragão, com a dinâmica de vitória deles, é defrontar uma equipa que respira confiança, ao contrário do AVS.”

Semana de trabalho

“Não há grau de comparação com semanas anteriores, porque cheguei há pouco tempo. Mas o grupo surpreendeu pela forma aberta e positiva como está a acolher as ideias. Bom ar e boa disposição. Eles também estão a ir na onda de acreditar que é possível."

Empate com o Nacional

“Tirei ilações positivas desse jogo. Fizemos coisas muito boas. O momento da equipa na tabela, com o avançar das jornadas, faz com que, naquele momento de sofrer o golo, exista receio de voltar a não ganhar, e isso fez com que viessem novamente 'fantasmas'. Mas souberam reagir, e isso foi um bom dado. Mesmo com 10 jogadores, mostraram capacidade para enfrentar a adversidade. Os jogadores podem fazer mais do que têm feito até hoje. São momentos muito especiais e as reações são bons indicadores.”

O FC Porto – AVS está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.