Nota 4 para João Gonçalves. "Há carga de Rios nas costas, golo bem invalidado"

28 dez, 2025 - 22:10

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Sp. Braga - Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a João Gonçalves, árbitro do Sp. Braga - Benfica, partida da 16.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro esteve bem nos lances principais, mas ficaram algumas dúvidas no critério disciplinar.

Na primeira parte, aos 18 minutos, houve um golo anulado ao Braga depois de o pé de Ricardo Horta ter tocado em Otamendi. “Bem invalidado”.

Aos 30 minutos, o primeiro golo do Benfica é bem validado.

Aos 35 minutos, há penálti de Dahl. “Não há dúvidas”. O lance seguiu para golo, mas quem marcou estava fora de jogo.

Aos 46 minutos, golo bem válido do Braga. Não há fora de jogo no 2-1.

Já na segunda parte, a equipa de arbitragem teve muito trabalho.

Ricardo Horta viu dois cartões amarelos. O primeiro é mal mostrado, o segundo é bem.

Aos 66 minutos, golo invalidado por fora de jogo a Pavlidis.

Aos 73 minutos, Mbi toca a bola com o braço, mas não há penálti.

Aos 74 minutos há carga de Rios nas costas e, por isso, o “golo é bem invalidado”.

Por tudo isto, nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, Sp. Braga e Benfica empataram 2-2.

