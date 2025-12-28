Ouvir
Rio Ave

Silaidopoulos. André Luiz tem qualidade para jogar "numa equipa de alto nível"

28 dez, 2025 - 23:10

O Rio Ave perdeu 4-0 contra o Sporting, em Alvalade, em partida da jornada 16.

A+ / A-

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, não confirma a saída de André Luiz para o Benfica, mas deixa elogios ao extremo brasileiro.

"Não posso comentar até ser oficial. O André é muito importante para nós, tem feito uma época fantástica. Estamos felizes e orgulhosos pela sua evolução. Todas as notícias do interesse são justas. Se acontecer, será bom para ambos os lados. Vai ser difícil de substituir, mas temos de encontrar uma forma. O interesse é justo. É um dos melhores jogadores da Liga. Tem feito uma boa temporada, tem evoluído imenso. Ainda pode evoluir, mas tem toda a qualidade e ingredientes para jogar num alto nível e numa equipa de alto nível".

Já sobre o jogo, o técnico grego foi claro. "Sabemos que era um jogo exigente. Temos jogadores doentes, não sabíamos se podiam ir a jogo. Na primeira parte gerimos bem a forma como defendemos e até tivemos chances para marcar - faltou finalizar. Na segunda parte perdemos a concentração por uns minutos e estas coisas, com tanta qualidade [do outro lado], eles punem-nos. Foi um resultado justo. Estou satisfeito pelo esforço, demos o que temos. Foi uma semana difícil”.

“Claro que temos coisas a melhorar, especialmente com bola e no último terço, mas o esforço e compromisso estavam lá. Perdemos a concentração em poucos minutos e estas equipas não te permitem erros e punem-te", acrescenta.

Sobre o ano que agora termina, Silaidopoulos faz um balanço positivo: "Foi um ano agradável. É uma liga boa de participar. Fizemos o nosso melhor, queremos fazer melhor e ter melhores resultados em 2026".

O Rio Ave perdeu 4-0 em Alvalade.

