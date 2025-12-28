Ouvir
Sp. Braga

Vicens. "O meu trabalho é ajudar a equipa a melhorar"

28 dez, 2025 - 21:22

O Sp. Braga e o Benfica empataram 2-2 em partida da jornada 16 da I Liga.

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogia os seus jogadores apesar de admitir mais dificuldades na segunda parte.

A partida

"Creio que fomos menos capazes de ficar com a bola, de controlar o jogo. Se calhar faltou alguma frescura na segunda bola, sofremos um pouco. Sobretudo nos primeiros 15/20 minutos [da segunda parte]. Isso fez-nos defender mais perto da baliza. Se baixas, tens mais desgaste físico na defesa, é um círculo vicioso... Isso condicionou o jogo na segunda metade. Mas creio que conseguimos ter alguma chegada perigosa. Eles tinham de atacar e nós conseguimos contra-ataques. Foi um empate, temos muito por diante e há que trabalhar"

Arbitragem

"Não [tem comentários a fazer]. O meu trabalho é ajudar a equipa a melhorar. Temos coisas para melhorar após cada jogo, prefiro não opinar sobre a arbitragem"

O Sp. Braga e o Benfica empataram 2-2 em partida da jornada 16 da I Liga.

