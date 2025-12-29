“André Luiz pode entrar e desequilibrar”: o olhar de Sérgio Vieira sobre o extremo na mira do Benfica

Sérgio Vieira, treinador que trabalhou com André Luiz no Estrela da Amadora em 2023/24, considera que o atacante de 23 anos está preparado para dar o salto para um clube grande, depois de um percurso de crescimento sustentado desde a chegada à Europa.

Foi pela mão de Sérgio Vieira que André Luiz se estreou no futebol europeu, ao serviço do Estrela da Amadora, numa época que o treinador identifica como determinante para a evolução do jogador. O técnico sublinhou à Renascença que, ao longo dessa temporada, o brasileiro mostrou uma progressão clara, lembrando que “cresceu muito ao longo da época” e que já então apresentava “uma estatística interessante, com quatro golos”.

Essa evolução desportiva era acompanhada por uma ambição assumida, como recorda o próprio Sérgio Vieira, ao explicar que André Luiz foi sempre “muito ambicioso” e que partilhava frequentemente a vontade de chegar a patamares mais elevados, manifestando-lhe “essa vontade de chegar a clubes grandes”.

Depois de duas épocas e meia em Portugal, entre Estrela da Amadora e Rio Ave, o avançado está agora apontado como reforço iminente do Benfica. Apesar de o clube da Luz garantir que não existe qualquer acordo fechado e negar que o jogador já tenha estado no Seixal, a possível chegada de André Luiz promete mexer com o plantel encarnado.

Na perspetiva de Sérgio Vieira, o momento é adequado para este passo em frente, considerando que o percurso feito foi fundamental para o preparar melhor. O treinador defende que “estas duas épocas e meia foram um período muito importante” para que o jogador chegue agora ao Benfica “muito mais preparado”.

O técnico admite, ainda assim, que a integração poderá ser feita de forma progressiva. Na sua análise, um período inicial de adaptação pode ser positivo, sobretudo pelas características do jogador, acreditando que “entrar, desequilibrar” pode ser uma mais-valia, uma vez que André Luiz é “um jogador muito desequilibrante”.

Mesmo que não assuma desde logo a titularidade, Sérgio Vieira acredita que o avançado pode ter impacto na equipa, sublinhando que, entrando ao longo dos jogos, “poderá ajudar o Benfica naquilo que são os seus objetivos”, até se afirmar de forma mais consistente no onze encarnado.

A utilização de André Luiz apenas na segunda parte do último jogo do Rio Ave, em Alvalade, reforça a ideia de que a transferência poderá estar para breve.