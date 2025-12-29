Ouvir
Diego Rodrigues renova contrato com o Braga até 2030

29 dez, 2025 - 16:26 • Lusa

O médio português, de 20 anos, fica com cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros.

O médio Diego Rodrigues, de 20 anos, renovou contrato com o Sporting de Braga até 2030, tendo ficado com uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros, anunciaram os minhotos, esta segunda-feira.

"Diego é um dos diamantes formados no clube com maior margem de progressão, tendo já garantido um lugar na equipa principal do Sporting de Braga esta temporada, sob as ordens do treinador Carlos Vicens", lê-se na nota dos minhotos, publicada no site oficial.

Internacional sub-21, o médio estreou-se pela equipa principal do Braga em 2024/25. Esta época, leva 18 jogos e dois golos em todas as provas. Antes, Diego passou pelos sub-17, sub-19 e sub-23, e pela equipa B.

Em Braga desde 2020, Diego começou a sua formação no Caçadores das Taipas, seguindo depois para o Vitória de Guimarães

