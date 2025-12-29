Ouvir
Esta noite há FC Porto-AFS: rapazes de Farioli procuram 15.ª vitória em 16 jornadas

29 dez, 2025 - 13:06 • Lusa

AFS ainda não venceu qualquer jogo na Liga.

O líder FC Porto recebe hoje o AVS, último classificado, no derradeiro encontro da I Liga de futebol em 2025, no qual os 'dragões' procuram manter a distância para o Sporting e aumentar o 'fosso' para o Benfica.

A partir das 20h15, no Estádio do Dragão, os portistas tentam alcançar a oitava vitória consecutiva no campeonato, que lhes permita segurar os cinco pontos de vantagem sobre os 'leões', segundos classificados, além de colocar em 10 pontos a diferença para as 'águias', terceiras, que empataram em Braga no domingo.

O conjunto de Francesco Farioli terá pela frente a única equipa que ainda não venceu qualquer partida na I Liga e está afundada no último posto, sendo que já vai no terceiro treinador da temporada, João Henriques, que sucedeu a João Pedro Sousa e José Mota.

A 16.ª jornada, a penúltima da primeira volta da I Liga, só ficará concluída no dia 11 de janeiro, com os jogos Nacional-Santa Clara e Moreirense-Tondela.

