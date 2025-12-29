João Henriques e o penálti do 2-0. "Não vou falar de arbitragem, não tenho 200 mil euros"

O treinador do AVS, João Henriques, rejeita falar de arbitragem, mas considera que "uma situação", em alusão ao penálti assinalado ao minuto 62, impediu a sua equipa de discutir a vitória contra o FC Porto.

"Não vou falar de arbitragem, porque não tenho 200 mil euros e não vá a coisa ter retroativos. Vou falar apenas e só do AVS, porque tenho de salientar o que estes jogadores fizeram, que foi extraordinário. (...) Não digo quere merecêssemos vencer, mas claramente que sentimos que estamos cada vez mais perto. Grande orgulho neste grupo, foram inexcedíveis durante 90 minutos e só fomos retirados da discussão do resultado por uma situação", afirma, em declarações à Sport TV.

O AVS, que continua sem vencer para o campeonato, soma apenas quatro pontos e está a dez do Arouca, equipa que ocupa o lugar de play-off.



Análise: "Não vou falar de arbitragem, porque não tenho 200 mil euros e não vá a coisa ter retroativos, e depois vai correr mal. Vou falar apenas e só do AVS, porque tenho de salientar o que estes jogadores fizeram, que foi extraordinário. Uma equipa que neste momento está na cauda da tabela, com quatro pontos, vir ao Dragão e praticamente reduzir o FC Porto a três oportunidades flagrantes de golo, uma delas a grande penalidade, é de uma grande dignidade. Apresentámos um futebol muito digno. Obviamente, baixámos as linhas, para termos espaço para as transições. Houve situações em que podíamos ter decidido melhor, não tivemos nenhuma grande ocasião de golo, mas a equipa conseguiu estender-se e chegar com algum critério às zonas de finalização. Somos uma equipa que está a acreditar muito no que está a fazer e que está cada vez mais perto de conseguir o grande objetivo, que é ganhar um jogo. Não digo quere merecêssemos vencer, mas claramente que sentimos que estamos cada vez mais perto. Grande orgulho neste grupo, foram inexcedíveis durante 90 minutos e só fomos retirados da discussão do resultado por uma situação."

Não concorda com o penálti? "Não vou comentar. Não tenho 200 mil euros."

Urgente obter a primeira vitória: "Não tenho dúvidas de que esta equipa vai fazer uma grande segunda volta e ainda um grande jogo da primeira. Vamos lutar em todos os jogos pelos pontos, como fizemos aqui hoje. É habitual dizer-se 'este jogo não é do vosso campeonato'. É do nosso campeonato. Três pontos em disputa, um FC Porto fortíssimo a jogar em casa, perdeu dois pontos em 16 jornadas. Mas viemos aqui para conquistar os três pontos, não para defender um. Obviamente que a nossa estratégia passava por baixar as linhas, fechar os espaços, não deixar que o FC Porto criasse oportunidades de golo, e conseguimos isso quase na totalidade, o que é muito difícil contra uma equipa desta qualidade. Depois, só falta a confiança que a equipa precisa de ganhar: o chegar mais vezes à baliza adversária, o estar mais presente no meio-campo ofensivo. Mas isso ganha-se com tempo e confiança. Esta equipa a pouco e pouco está a acreditar e a ganhar confiança, para que a vitória surja no imediato. Mas também sabemos que não vamos ganhar os jogos todos. Somos o AVS e sabemos que vamos ter empates, vitórias e derrotas. Mas se tivermos o foco que tivemos hoje, estaremos mais perto de vencer."

Mercado de inverno: "Acreditamos nestes jogadores. Sabemos que o mercado mexe com os jogadores, mas estamos é focados no jogo com o Moreirense."