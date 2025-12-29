Ouvir
Matheus Pereira troca Santa Clara por equipa da MLS

29 dez, 2025 - 16:31 • Lusa

O lateral-esquerdo brasileiro, de 25 anos, ruma aos canadianos do Toronto FC, que atua nos Estados Unidos.

A+ / A-

O lateral-esquerdo Matheus Pereira abandonou o Santa Clara para reforçar o Toronto FC do Canadá, anunciou esta segunda-feira o clube açoriano, atual 14.º classificado da I Liga.

Em comunicado, o Santa Clara adianta que o defesa, de 25 anos, foi transferido a “título definitivo”, sem revelar os valores do negócio, e enaltece o percurso do jogador brasileiro ao serviço do emblema açoriano.

“Matheus Pereira, de 25 anos, chegou ao Santa Clara na temporada 2024/25, vestiu a nossa camisola por 49 ocasiões, fazendo parte de uma das melhores temporadas da história do Santa Clara, culminada com o apuramento para a Liga Conferência”, lê-se no comunicado.

Os canadianos do Toronto FC disputam a Liga norte-americana (MLS).

Antes de chegar ao Santa Clara, Matheus Pereira passou pelo Vizela e pelos brasileiros do Guarani e Cruzeiro. No sábado, os açorianos também anunciaram a transferência Alison Safira (que estava emprestado ao Cuiabá) para o Juventude do Brasil.

O próximo jogo do Santa Clara, atual 14.º classificado com 16 pontos (15 jogos), vai ser frente ao FC Porto, a 4 de janeiro, no estádio de São Miguel, a contar para a 17.ª jornada.

