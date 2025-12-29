Nota 3 para Bruno Costa. "Bem tecnicamente, muito mal no capítulo disciplinar"

29 dez, 2025 - 22:20 • Redação
O VAR Bola Branca atribui Nota 3, mas "um três muito pequenino", a Bruno Costa, árbitro do FC Porto 2-0 AVS, da jornada 16 da I Liga.
"Bruno Costa é um árbitro jovem e tem de agarrar as oportunidades. Neste jogo, esteve bem tecnicamente, mas muito mal no capítulo disciplinar", assinala o antigo árbitro José Leirós.
No entender do especialista, "ficaram quatro amarelos por exibir e todos para o AVS, por pisões e agarrões: três nos descontos da primeira parte e um aos 69 minutos".