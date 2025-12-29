Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 3 para Carlos Macedo. "Faltou segundo amarelo a João Tomé"

29 dez, 2025 - 00:06

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Sporting – Rio Ave.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tago Rocha, dá nota 3 a Carlos Macedo, árbitro do Sporting – Rio Ave, partida da 16.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez uma “arbitragem positiva” em Alvalade.

Na primeira parte um único erro grave: João Tomé deveria ter visto segundo amarelo aos 45+1 depois de ter visto primeiro cartão aos 38 minutos. O jogador acabou por ser substituído ao intervalo.

O outro amarelo da primeira parte é bem mostrado a Gonçalo Inácio.

Já na segunda parte, André Luiz caiu duas vezes: uma fora da área e outra dentro da área dos leões. Em ambos os lances não há falta.

Por isso, “arbitragem positiva” e nota 3.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o Rio Ave, por 4-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)