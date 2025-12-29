Nota 3 para Carlos Macedo. "Faltou segundo amarelo a João Tomé"

O videoárbitro Bola Branca, Tago Rocha, dá nota 3 a Carlos Macedo, árbitro do Sporting – Rio Ave, partida da 16.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez uma “arbitragem positiva” em Alvalade.

Na primeira parte um único erro grave: João Tomé deveria ter visto segundo amarelo aos 45+1 depois de ter visto primeiro cartão aos 38 minutos. O jogador acabou por ser substituído ao intervalo.

O outro amarelo da primeira parte é bem mostrado a Gonçalo Inácio.

Já na segunda parte, André Luiz caiu duas vezes: uma fora da área e outra dentro da área dos leões. Em ambos os lances não há falta.

Por isso, “arbitragem positiva” e nota 3.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o Rio Ave, por 4-0.