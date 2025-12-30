Ouvir
Braga contrata ponta de lança de 19 anos a custo zero

30 dez, 2025 - 16:56 • Inês Braga Sampaio

Samy Merheg, que tem dupla nacionalidade colombiana e libanesa, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, com mais duas épocas de opção.

A+ / A-

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Samy Merheg, ponta de lança de nacionalidade colombiana e libanesa, de 19 anos.

Merheg chega ao Minho a custo zero, com contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, até 2028, com mais duas épocas de opção.

Conhecido na Colômbia como "El Tanque", Merheg marcou oito golos em 29 jogos pelo Deportivo Pereira em 2025, na Liga colombiana.

Apesar de ter nascido na Colômbia, o jovem avançado escolheu representar o Líbano, o país do seu pai. Soma 11 internacionalizações e sete golos.

