Conheça os árbitros nomeados para a jornada 17 da I Liga

30 dez, 2025 - 19:48 • Inês Braga Sampaio
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta terça-feira, a lista de árbitros nomeados para a 17.ª jornada da I Liga.
Para o Gil Vicente-Sporting, que abre a jornada e o novo ano, a 2 de janeiro de 2026, uma sexta-feira, às 18h45, está destacado Gustavo Correia, com Vasco Santos a cumprir funções de videoárbitro (VAR).
Benfica e Estoril defrontam-se no sábado, às 18h00, na Luz. A arbitragem estará a cargo de Anzhony Rodrigues. Paulo Barradas será o VAR.
No Santa Clara-FC Porto, estará Cláudio Pereira. O VAR será Rui Costa. O líder do campeonato visita os Açores a 4 de janeiro, domingo, às 18h00.
Gil Vicente FC-Sporting CP
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: Fábio Silva e Jorge Fernandes
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Vasco Santos
AVAR: Paulo Miranda
Vitória SC-CD Nacional
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Vasco Marques e André Botelho
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
CD Tondela-FC Arouca
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Joao Casegas
AVAR: Marco Vieira
SL Benfica-Estoril Praia
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
CF Estrela-SC Braga
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: António Moreira
AVAR: Pedro Sancho
AFS-Moreirense FC
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Luís Costa
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Álvaro Mesquita
Rio Ave FC-Casa Pia AC
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Hugo Santos
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Tiago Martins
AVAR: Ricardo Luz
CD Santa Clara-FC Porto
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Rui Costa
AVAR: Miguel Martins
FC Alverca-FC Famalicão
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Hugo Coimbra e Renato Carvalho
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa