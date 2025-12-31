​12 breves factos e curiosidades da Liga antes do champagne e das passas

Com o calendário a inclinar-se vertiginosamente para o ano que vem, a Renascença reúne alguns dados sobre o primeiro escalão do futebol português, atualmente liderado por um imaculado FC Porto de Francesco Farioli, com defesa de betão e que, depois de 16 jornadas, leva 15 vitórias e apenas um empate (Benfica, em casa).

Quem sofreu menos golos? Quem é que ainda não ganhou? E o rei do empate, quem é? A equipa que tem mais bola surpreende pouco quando sabemos de onde vem o treinador... Bom, o melhor que há a fazer é mesmo mergulhar na lista abaixo e brilhar com os amigos e familiares na passagem de ano. Feliz 2026.



Os bichos

O FC Porto, líder do campeonato, sofreu apenas quatro golos em 16 jornadas. Que maneira melhor haveria de homenagem Jorge Costa? Francesco Farioli confirmou essa expectativa, depois de ter tornado Ajax e Nice as melhores defesas dos respectivos campeonatos. E agora ainda se junta Thiago Silva, o reputado central que passou por Chelsea, Milan e PSG, trata-se de um regresso ao Dragão mais de 20 anos depois. O Sporting, bicampeão com o melhor ataque (46), sofreu oito golos e o Benfica, o último lugar do pódio, encaixou 10 golos.

Zero derrotas

Apenas FC Porto e Benfica se mantêm invictos nesta edição da Liga Portuguesa. Porém há uma diferença importante que gritam os 10 pontos de distância: os dragões ganharam 15 dos 16 jogos, enquanto o Benfica triunfou apenas em 10, ou seja, empatou seis vezes.

Houston, we have a problem

O AFS, que terminou o ano com uma derrota no Dragão por 0-2, ainda não conquistou qualquer vitória no campeonato. A equipa agora treinada por João Henriques soma apenas quatro pontos, resultado de quatro empates com Nacional, Gil Vicente, Tondela e SC Braga. São já alarmantes 41 golos sofridos, é a pior defesa do campeonato.

Empata que empatas bem

O Rio Ave é a equipa da Liga com mais empates. A equipa de Sotiris Sylaidopoulos, atualmente na 11.ª posição da Liga, conta com oito empates em 16 jornadas, com uma diferença negativa nos golos (-9). Os de Vila do Conde dividiram pontos com Nacional, Arouca, SC Braga, Benfica (na estreia de Mourinho), Famalicão, Alverca, Santa Clara e Gil Vicente.

Pichichi

A luta pelo título de melhor marcador da Liga promete ser apetitosa. Luis Suárez, que acabou de fazer um hat-trick e uma assistência primorosa contra o Rio Ave em Alvalade, já leva 14 golos e faz esquecer Gyökeres, que em Londres está esquecido do Gyökeres lisboeta. Também Vangelis Pavlidis, do Benfica e já com dois hat-tricks na bagagem (e sete golos de penálti), tem 14 golos. Finalmente, Samu, o feroz avançado do FC Porto que já bisou três vezes, fecha o pódio com 11 golos (é quem precisa de menos tempo para fazer um golo: 94’). Menções muitíssimo honrosas para Pablo Filipe do Gil Vicente, filho de Pena, e Clayton Silva do Rio Ave, que já meteram 10 golos.

Top-5 de marcadores portugueses

Se fecharmos a conversa goleadora apenas para futebolistas portugueses, a lista é bem interessante. Pablo Felipe (Gil Vicente) lidera-a, com 10 golos. Seguem-se Pedro Gonçalves do Sporting (9), Ricardo Horta do SC Braga (6), Kikas do Estrela da Amadora (5) e Gustavo Sá do Famalicão (4).

Suplentes de ouro

Há sete jogadores que saíram do banco e meteram dois golos para ajudar as suas equipas, segundo os dados do “Zerozero”, uma das ferramentas a que a Renascença recorreu para elaborar este artigo. Os ‘Ole Gunnar Solskjær’ do burgo são Deniz Gül (FC Porto), o eterno Nenê (AFS), Fotis Ioannidis (Sporting), Gianluca Prestianni (Benfica), Sandro Lima (Alverca), Alioune Ndoye (Vitória) e Marezi (Alverca).

Prémio “Graças a Deus há Simão”

Para o troféu com cheirinho a 2005 e àquela mítica frase de Trapattoni, os números destes primeiros meses do campeonato revelam que Clayton Silva, do Rio Ave, e Jesús Ramírez, do Nacional da Madeira, têm muito peso no seu grupo. Ambos, com 10 e 9 golos respetivamente, representam 53% dos golos da sua equipa. Nota: Jesús Ramírez converteu quatro penáltis, enquanto Clayton bateu apenas dois. Por outro lado, Pavlidis já fez quatro golos que significaram a vitória para o Benfica.

Alfaiate do golo

Segundo a plataforma WhoScored, o Sporting de Rui Borges foi a equipa que mais golos marcou em bola corrida (29), seguido por FC Porto (21) e Benfica (19). Mais surpreendente ou pelo menos curioso é o quarto lugar do Estrela da Amadora, com 15 golos. Os leões também lideram nos golos de bola parada (10), à frente de FC Porto (9) e Gil Vicente (8). O AFS é a única equipa que ainda não marcou qualquer golo de bola parada, ou esquemas táticos como dizem as pessoas do futebol. O Benfica é o rei do penálti (8), à frente de SC Braga (7) e Santa Clara (5). Há quatro equipas que ainda não sabem o que é molhar a sopa dos 11 metros: Famalicão, Moreirense, Arouca e AFS. Finalmente, ninguém fez mais golos do que o Alverca em contra-ataque (3).

“Take the ball, pass the ball”

A referência ao documentário sobre o Manchester City serve para mencionar os reis da posse de bola da Liga: Sporting Clube de Braga, com 60.8%, segundo o WhoScored. Resta lembrar que o treinador, Carlos Vicens, era adjunto de Pep Guardiola. O top-5 é completo por Sporting (58.4%), Benfica (56%), FC Porto (54.6%) e Estoril Praia (50.2%).

Chuta!

O Sporting é quem remata mais à baliza por jogo (19.6). A seguir surgem Benfica (15.4), FC Porto (15), Gil Vicente (13.9) e Famalicão (13.9).

Toma lá um bombom, amigo

Dinis Pinto, futebolista do Moreirense nascido logo depois do melancólico Euro 2000, já fez seis assistências para golo esta temporada na Liga, tornando-o no senhor deste segmento. O portuense está na terceira época no clube de Moreira de Cónegos, agora treinado pelo promissor Vasco Botelho da Costa e detido pelo grupo que também detém o Bournemouth, por exemplo.