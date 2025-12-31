Proença deseja 2026 "de continuidade" após 2025 "inesquecível para o futebol português"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, espera que 2026 seja "de continuidade, crescimento e afirmação" para o futebol português, depois de um 2025 "verdadeiramente inesquecível".

São estes os votos de Proença, numa mensagem exclusiva para Bola Branca, enviada desde o Dubai, onde esteve para a gala dos Globe Soccer Awards e para a cimeira World Sports. O presidente da FPF faz um balanço positivo de um ano em que a seleção A masculina venceu a Liga das Nações, entre outros troféus para Portugal.

"2025 foi um ano, direi que, verdadeiramente inesquecível para o futebol português. Um ano que ficou marcado por seis finais e cinco troféus que refletem muito mais do que meras conquistas desportivas. Direi que em 2025 Portugal afirmou-se, uma vez mais, dentro e fora do campo, com um exemplo de excelência no panorama desportivo mundial", salienta.

Proença deseja, agora, entrar em 2026 "com o mesmo espírito" que levou aos sucessos do ano que agora termina.

"Queremos todos que este seja um ano de continuidade, de crescimento e de afirmação internacional da própria Federação Portuguesa de Futebol e do futebol português. Temos a noção clara de que enfrentamos todos os desafios, dentro e fora do campo, com a mesma determinação", vinca.

"Construir um futebol melhor"

Embora sublinhe que "o objetivo vai ser sempre ganhar", Pedro Proença salienta que a obrigação de todos — clubes, associações distritais, associações de classe e Liga de Clubes —, cujo trabalho elogia, é "construir um futebol melhor".

"Tenho a certeza de que o vamos fazer em 2026", afiança o presidente da FPF, que deixa a todos os portugueses e todos os desportistas "os votos sinceros de um excelente" ano novo.

"Que este seja um ano que nos una e que nos faça felizes, que nos faça sonhar. Queremos todos ver Portugal sempre no topo, com orgulho e determinação. Um feliz ano novo", termina.

Pedro Proença assumiu a presidência da Federação Portuguesa de Futebol em fevereiro de 2025, sucedendo a Fernando Gomes.