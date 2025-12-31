Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FPF

Proença deseja 2026 "de continuidade" após 2025 "inesquecível para o futebol português"

31 dez, 2025 - 16:00 • Luís Aresta , Inês Braga Sampaio

Numa mensagem exclusiva para Bola Branca, o presidente da FPF assume o objetivo de "construir um futebol melhor".

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, espera que 2026 seja "de continuidade, crescimento e afirmação" para o futebol português, depois de um 2025 "verdadeiramente inesquecível".

São estes os votos de Proença, numa mensagem exclusiva para Bola Branca, enviada desde o Dubai, onde esteve para a gala dos Globe Soccer Awards e para a cimeira World Sports. O presidente da FPF faz um balanço positivo de um ano em que a seleção A masculina venceu a Liga das Nações, entre outros troféus para Portugal.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"2025 foi um ano, direi que, verdadeiramente inesquecível para o futebol português. Um ano que ficou marcado por seis finais e cinco troféus que refletem muito mais do que meras conquistas desportivas. Direi que em 2025 Portugal afirmou-se, uma vez mais, dentro e fora do campo, com um exemplo de excelência no panorama desportivo mundial", salienta.

Proença deseja, agora, entrar em 2026 "com o mesmo espírito" que levou aos sucessos do ano que agora termina.

"Queremos todos que este seja um ano de continuidade, de crescimento e de afirmação internacional da própria Federação Portuguesa de Futebol e do futebol português. Temos a noção clara de que enfrentamos todos os desafios, dentro e fora do campo, com a mesma determinação", vinca.

"Construir um futebol melhor"

Embora sublinhe que "o objetivo vai ser sempre ganhar", Pedro Proença salienta que a obrigação de todos — clubes, associações distritais, associações de classe e Liga de Clubes —, cujo trabalho elogia, é "construir um futebol melhor".

"Tenho a certeza de que o vamos fazer em 2026", afiança o presidente da FPF, que deixa a todos os portugueses e todos os desportistas "os votos sinceros de um excelente" ano novo.

"Que este seja um ano que nos una e que nos faça felizes, que nos faça sonhar. Queremos todos ver Portugal sempre no topo, com orgulho e determinação. Um feliz ano novo", termina.

Pedro Proença assumiu a presidência da Federação Portuguesa de Futebol em fevereiro de 2025, sucedendo a Fernando Gomes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário