César Peixoto não confirma mas sugere saída de Pablo para o West Ham: “Tornou-se muito completo”

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, revelou esta quinta-feira que o avançado Pablo já não treinou com a equipa, admitindo a saída do jogador luso-brasileiro, que, segundo a imprensa desportiva, está a caminho dos ingleses do West Ham.

"Não sou eu que vou anunciar este tipo de situações. O que posso dizer é que o Pablo já não treinou hoje [esta quinta-feira], e as coisas estão a ser tratadas entre os clubes. Se tal [a transferência] se concretizar, ficamos felizes e orgulhosos porque é um jogador que cresceu connosco e faz parte do projeto de valorização do Gil Vicente", afirmou César Peixoto.

O treinador gilistas não confirmou a presença do jogador no duelo com o Sporting, esta sexta-feira, da I Liga portuguesa de futebol, dando sinais que a saída de Pablo será inevitável.



Segundo tem sido avançado pela imprensa, a eventual transferência do avançado para o futebol inglês poderá rondar os 20 milhões de euros, com o Gil Vicente a deter 50% do passe e os restantes 50% a pertencerem ao Famalicão, clube onde o jogador concluiu a formação.



O West Ham, atual 18.º classificado da Liga inglesa, em zona de despromoção, é treinado pelo português Nuno Espírito Santo e conta no plantel com o luso Mateus Fernandes.

Pablo, de 21 anos, chegou a Barcelos em 2024, proveniente do Famalicão, depois de uma passagem pelo Paços de Ferreira, e tornou-se esta época a principal referência ofensiva do Gil Vicente, somando 10 golos em 14 jogos realizados esta temporada

"O Pablo tornou-se um jogador muito completo. Cresceu muito fisicamente, é forte no apoio, na profundidade e trabalha muito para a equipa. Com apenas 21 anos, tem ainda uma margem enorme de progressão e acredito que, com as oportunidades certas, pode agarrar esse salto", sublinhou o treinador.

César Peixoto destacou ainda o percurso recente do jogador como exemplo do trabalho desenvolvido no clube, salientando a importância da aposta nos jovens para gerar rendimento desportivo e financeiro.



"Há dois anos estava na II Liga e não era titular. Chegou aqui, foi crescendo. Isto mostra que é preciso acreditar, dar confiança e tempo aos jovens, como temos feito", frisou.



Questionado sobre a eventual necessidade de colmatar a saída do avançado, o técnico admitiu que o plantel poderá precisar de ajustes, embora tenha elogiado as opções internas.



"Estamos contentes com o Gustavo Varela e com o Carlos Eduardo, mas é evidente que o Pablo era um jogador extremamente importante. Se sair, temos de estar atentos ao mercado. Só fará sentido alguém entrar se vier acrescentar qualidade, não para fazer número", concluiu.

