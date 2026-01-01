Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

César Peixoto não confirma mas sugere saída de Pablo para o West Ham: “Tornou-se muito completo”

01 jan, 2026 - 19:00 • Lusa

"Não sou eu que vou anunciar este tipo de situações. O que posso dizer é que o Pablo já não treinou esta quinta-feira”, indicou o treinador do quarto classificado da Liga, sobre Pablo Felipe, o filho de Pena.

A+ / A-

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, revelou esta quinta-feira que o avançado Pablo já não treinou com a equipa, admitindo a saída do jogador luso-brasileiro, que, segundo a imprensa desportiva, está a caminho dos ingleses do West Ham.

"Não sou eu que vou anunciar este tipo de situações. O que posso dizer é que o Pablo já não treinou hoje [esta quinta-feira], e as coisas estão a ser tratadas entre os clubes. Se tal [a transferência] se concretizar, ficamos felizes e orgulhosos porque é um jogador que cresceu connosco e faz parte do projeto de valorização do Gil Vicente", afirmou César Peixoto.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador gilistas não confirmou a presença do jogador no duelo com o Sporting, esta sexta-feira, da I Liga portuguesa de futebol, dando sinais que a saída de Pablo será inevitável.

Segundo tem sido avançado pela imprensa, a eventual transferência do avançado para o futebol inglês poderá rondar os 20 milhões de euros, com o Gil Vicente a deter 50% do passe e os restantes 50% a pertencerem ao Famalicão, clube onde o jogador concluiu a formação.

O West Ham, atual 18.º classificado da Liga inglesa, em zona de despromoção, é treinado pelo português Nuno Espírito Santo e conta no plantel com o luso Mateus Fernandes.

Pablo, de 21 anos, chegou a Barcelos em 2024, proveniente do Famalicão, depois de uma passagem pelo Paços de Ferreira, e tornou-se esta época a principal referência ofensiva do Gil Vicente, somando 10 golos em 14 jogos realizados esta temporada

"O Pablo tornou-se um jogador muito completo. Cresceu muito fisicamente, é forte no apoio, na profundidade e trabalha muito para a equipa. Com apenas 21 anos, tem ainda uma margem enorme de progressão e acredito que, com as oportunidades certas, pode agarrar esse salto", sublinhou o treinador.

César Peixoto destacou ainda o percurso recente do jogador como exemplo do trabalho desenvolvido no clube, salientando a importância da aposta nos jovens para gerar rendimento desportivo e financeiro.

"Há dois anos estava na II Liga e não era titular. Chegou aqui, foi crescendo. Isto mostra que é preciso acreditar, dar confiança e tempo aos jovens, como temos feito", frisou.

Questionado sobre a eventual necessidade de colmatar a saída do avançado, o técnico admitiu que o plantel poderá precisar de ajustes, embora tenha elogiado as opções internas.

"Estamos contentes com o Gustavo Varela e com o Carlos Eduardo, mas é evidente que o Pablo era um jogador extremamente importante. Se sair, temos de estar atentos ao mercado. Só fará sentido alguém entrar se vier acrescentar qualidade, não para fazer número", concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário