Agora é oficial: Dani Alves é um dos donos da SAD do São João de Ver

02 jan, 2026 - 11:10 • Hugo Tavares da Silva

De acordo com o clube que estaciona no décimo lugar da Série A da Liga 3, o antigo ala direito “traz visão global, mentalidade vencedora e ambição”.

Foi numa publicação nas redes sociais que o clube de Santa Maria da Feira anunciou a entrada de Dani Alves no capital da SAD.

“Inicia-se hoje [quinta-feira] uma nova página na história do Sporting Clube de São João de Ver. Uma página escrita com ambição, identidade e visão de futuro”, pode ler-se no comunicado do clube da Liga 3.

Sobre a entrada do ex-futebolista de 42 anos, ainda que haja rumores de que o brasileiro quer voltar a calçar as botas, foi assim descrita pelo emblema que tem um leão: “Um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial cruza-se agora com um clube de raízes profundas, feito de trabalho, resiliência e paixão”.

Resumindo, “duas histórias distintas que se unem com um propósito comum: transformar potencial em grandeza”.

Por outro lado, “o São João de Ver oferece identidade, comunidade e uma história construída com esforço e verdade”, por isso a ideia é “transformar o que já é grande num projeto maior, sustentável e inspirador”.

Dani Alves, que jogou 126 jogos e três Mundiais pelo Brasil, representou clubes como Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG, São Paulo e Pumas. Em março de 2025, o baiano foi absolvido do crime de abuso sexual numa discoteca de Barcelona, um crime que alegadamente teria ocorrido na passagem de ano de 2022 para 2023.

