César Peixoto. "Podíamos ter feito o golo da vitória"

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, estava "orgulhoso" após o empate contra o Sporting.

A partida

"Um jogo difícil perante uma boa equipa que sabíamos que nos iria causar muitos problemas. Uma primeira parte muito tática, as duas equipas bem organizadas a tentar aproveitar os espaços que cada uma ia manipular. Um jogo equilibrado, nós com uma ou outra situação, o Sporting com uma ou outra situação. Depois, quando estávamos bem no jogo e organizados, acabámos por sofrer um golo. Acho que há ali uma hesitação do Andrew, ainda não vi. Ao intervalo corrigimos uma coisa ou outra e a equipa aí transcendeu-se. Acho que na segunda parte fomos mais nós, fomos à procura, mais agressivos. Pressionámos alto a segunda parte praticamente toda. O Sporting a tentar ir buscar as nossas costas, fechámos muito bem. Depois da expulsão voltámos a acreditar ainda mais, fazemos um golo. Depois tivemos duas ou três situações em que a bola andou ali a saltar. Podíamos ter feito o golo da vitória. Mas um jogo perante uma equipa difícil, que está a fazer um excelente campeonato. Acho que hoje demos uma boa resposta. Tentámos jogar de igual para igual com o Sporting, que é uma equipa que luta pelo título.

ADN

“Este é o nosso ADN. Tenho muito orgulho no campeonato que estamos a fazer, nos meus jogadores. Não abdicam de jogar, de pressionar alto. Ficou provado hoje que, independentemente do resultado e o adversário, tivemos caráter para ir à procura".

Substituições finais

"Quando vi a expulsão arrisquei mais, peguei no Martin, é muito inteligente taticamente, meti-o como lateral. Arriscámos com dois avançados e fomos felizes. Estávamos a precisar de mais presença na área. A equipa acreditou. Arriscámos tudo à procura da vitória. Foi por pouco. Parabéns aos meus jogadores porque fizemos um grande jogo".

Carlos Eduardo marcou

"Passou por uma lesão de algum tempo, acabou por entrar bem nos últimos jogos. Acho que a equipa empurrou o Sporting. Tivemos mais remates. Tudo trabalho de casa para sermos fortes. Fico feliz por ele porque é importante para alguém que esteve tanto tempo lesionado, mas o importante é o coletivo. Viu-se uma equipa que acredita, que sabe o que fazer e joga de igual para igual independemente do resultado. Queríamos ter vencido, mas fica um bom jogo da minha equipa".

Mercado

"Estou de consciência tranquila. Sei o trabalho que estamos a fazer. O nosso projeto não é só resultado. É um clube que não tem investidor. Acho que fizemos um bom trabalho de casa no mercado. Temos dois jogadores por posição, jogadores jovens que é natural que se valorizem. Mas estou muito tranquilo. Não estou minimamente preocupado. Temos de fazer o nosso caminho. A valorização faz parte, fico feliz".

