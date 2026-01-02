Gil Vicente-Sporting: Evaldo gosta do que vê, avalia Luís Guilherme e relata conversa com Pena sobre Pablo

Os leões guardam boas memórias do último com o Gil Vicente. Na temporada passada, a duas jornadas do fim, ao cair do pano, surgiu o golo de Eduardo Quaresma que deu a vitória e, mais do que isso, catapultou os verde e brancos para o bicampeonato. Esta sexta-feira está tudo diferente: o Sporting corre atrás do primeiro lugar e os gilistas estão em quarto lugar, longe da tona da linha de água onde se encontravam no passado. Estes ingredientes fazem com que quem passou pelos dois anteveja uma boa partida. "As duas equipas têm feito uma ótima campanha. O César Peixoto tem feito um bom trabalho e vai enfrentar o atual bicampeão. O Sporting está com um índice de performances muito bom, vemos os jogadores felizes. Acho que vai ser um grande jogo", antevê Evaldo a Bola Branca. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo lateral esquerdo também recorda o jogo do início de maio e o golo de Eduardo Quaresma, que vu ao vivo. Lembra que o Gil Vicente vendeu cara a derrota e adivinha um jogo igualmente complicado para os leões, mais de meio ano depois. Nesta conversa, o brasileiro falou ainda de mercado de inverno e de entradas e saídas que se perspetivam nos dois clubes. Começando por Alvalade, Luís Guilherme é um nome cada vez mais falado para uma eventual chegada. Evaldo admite que viu o último jogo do West Ham e tem a certeza de que seria um bom reforço para o Sporting. "É um jogador com um futuro muito grande e pode acrescentar muito ao Sporting. Vai chegar a uma equipa feita, com um treinador muito bom e a adaptação vai ser fácil. Vai ser um grande reforço para o clube", prevê.