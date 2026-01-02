Ian Cathro e o Benfica-Estoril: "Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar"

"Temos a consciência de que vamos ter um jogo muito difícil e isso vai-nos obrigar a melhorar. É mais uma oportunidade para superar os nossos níveis e é isso que queremos fazer aqui: crescer e ser cada vez mais estáveis. Estamos mais confiantes, mas também tenho de destacar que em momento algum perdemos a confiança, mesmo nos momentos de maior dificuldade", lembrou o treinador do Estoril Praia.

Apesar da confiança, Cathro reconhece que os canarinhos vão ter de sofrer para conseguir sair da Luz com pontos.

"O empate não é um bom resultado. Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar. Vamos tentar ganhar todos os jogos, sem medo. Não vamos conseguir sempre, mas trabalhamos muito e estamos a granjear cada vez mais respeito", disse o escocês na antevisão ao encontro deste sábado.

O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, antevê um jogo "muito difícil" frente ao Benfica, em partida da 17.ª jornada da liga portuguesa, mas assegurou esta sexta-feira que a equipa vai à Luz para ganhar mais três pontos.

Sobre o Benfica e o facto de a equipa orientada por José Mourinho poder estar pressionada pelo empate na última jornada e estar já a 10 pontos da liderança, Cathro vira o foco para o trabalho que a sua equipa tem para fazer.

"Se perdermos um segundo a pensar na história em volta do jogo, vamos perder a concentração no que vai acontecer no campo. Temos de pensar no que podemos controlar, temos de ter capacidade de sofrer, passar por algumas adversidades e por isso não podemos perder tempo a pensar nisso. Temos de nos focar nas tarefas que temos durante o jogo", sublinhou o técnico.

Com duas vitórias nas duas últimas jornadas e à beira dos lugares europeus, o Estoril pode começar a pensar no "ataque" à Europa na segunda metade da época, mas Cathro prefere ser cauteloso.

"Ainda não ganhamos o direito para falar sobre isso. Não trabalhamos para ser uma equipa elogiada. Trabalhamos para ganhar pontos e ganhar jogos. Antes dessa conversa, prefiro menos elogios e mais prontos", concluiu o técnico estorilista.

O Estoril Praia, nono classificado, com 20 pontos, visita este sábado, às 18 horas, o Benfica, terceiro, com 36 pontos, no Estádio da Luz, numa partida que será arbitrada por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.