João Nuno e o momento do Estrela: "Adversários têm de perceber que não vai ser fácil para eles"

João Nuno ressalva o valor do opositor que o Estrela da Amadora irá defrontar, detentor de “muita qualidade” no seu plantel, mas reiterou que a ambição do emblema da Reboleira será igual à apresentada perante adversários poderosos como o FC Porto ou o Sporting, em semanas recentes.

“Estamos a crescer na mentalidade, na forma como queremos olhar para os jogos para ganhá-los todos, sabendo que os adversários têm muita qualidade, mas que estes têm também de perceber que quando começarem a jogar contra o Estrela também não vai ser fácil para eles, porque a equipa está a crescer”, assinalou o técnico, em conferência de imprensa no Estádio José Gomes, onde se disputará a partida marcada para este sábado.

O técnico João Nuno garantiu esta sexta-feira que o Estrela da Amadora “está a crescer” na sua “mentalidade” de querer vencer, a começar pelo Sporting de Braga, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"É difícil até para nós prevermos o 11 do Sporting de Braga devido à muita qualidade que tem no plantel e, portanto, olhamos para todos os desafios da mesma forma. Noutras vezes, quando disse que íamos ao Dragão tentar ganhar, ou Alvalade, é esta a mentalidade que quero passar aqui”, garantiu.

Essa “mentalidade” competitiva do plantel dos ‘tricolores’ foi merecedora de realce pelo treinador de 40 anos, que recorda o episódio em que constatou o crescimento nesse capítulo. "A coisa de que mais gostei depois do jogo com o Moreirense foi, no final do jogo, sentir os jogadores tristes com o empate. É aí que estamos a crescer”, fez saber.

Para este jogo apenas fica de fora o defesa Gabriel Rodrigues, que ainda recupera de lesão grave.

O Estrela da Amadora, 10.º classificado com 18 pontos, recebe no sábado o Sporting de Braga, que é quinto, com 26, a partir das 18:00 no Estádio José Gomes, na Amadora, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.