Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para Gustavo Correia. "Gonçalo Inácio não é lance para vermelho"

02 jan, 2026 - 22:30

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Gil Vicente - Sporting.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Gustavo Correia, árbitro do Gil Vicente - Sporting, partida da 17.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro Gustavo Correia decidiu mal ao dar o cartão vermelho a Gonçalo Inácio, aos 79 minutos. “Na minha opinião não é lance para vermelho, seria para amarelo”, disse.

Na primeira parte houve 17 faltas. Destaque para João Simões, que deveria ter visto cartão amarelo. Já o cartão a Hjulmand é bem mostrado.

Por sua vez, na segunda parte destaque para o lance da expulsão de Gonçalo Inácio.

Por isso, nota 2 para Gustavo Correia.

Dentro das quatro linhas, Gil Vicente e Sporting empataram 1-1.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário