Nota 2 para Gustavo Correia. "Gonçalo Inácio não é lance para vermelho"

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Gustavo Correia, árbitro do Gil Vicente - Sporting, partida da 17.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro Gustavo Correia decidiu mal ao dar o cartão vermelho a Gonçalo Inácio, aos 79 minutos. “Na minha opinião não é lance para vermelho, seria para amarelo”, disse.

Na primeira parte houve 17 faltas. Destaque para João Simões, que deveria ter visto cartão amarelo. Já o cartão a Hjulmand é bem mostrado.

Por sua vez, na segunda parte destaque para o lance da expulsão de Gonçalo Inácio.

Por isso, nota 2 para Gustavo Correia.

Dentro das quatro linhas, Gil Vicente e Sporting empataram 1-1.