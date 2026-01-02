Taça da Liga. João Pinheiro arbitra Benfica-Braga, Luís Godinho no Sporting-Vitória

02 jan, 2026 - 12:55 • Inês Braga Sampaio
A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, os árbitros nomeados para os jogos das meias-finais da Taça da Liga.
João Pinheiro, envolto em polémica pela sua prestação no Santa Clara 2-3 Sporting dos oitavos de final da Taça de Portugal, foi destacado para dirigir o Benfica-Sporting de Braga, marcado para 7 de janeiro, quarta-feira, a partir das 20h00. O videoárbitro (VAR) será Bruno Esteves.
No Sporting-Vitória de Guimarães, de terça-feira, 6 de janeiro, às 20h00, estará Luís Godinho. Encontro que terá o VAR Pedro Ferreira.
Os dois jogos das meias-finais terão lugar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Relato e acompanhamento na Renascença.
Sporting CP-Vitória SC
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
SL Benfica-SC Braga
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Bruno Costa
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Jonathan Babo