V. Guimarães derrota Nacional

02 jan, 2026 - 23:08

Partida teve três golos.

A+ / A-

O Vitória Guimarães venceu o Nacional por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos vimaranenses subir provisoriamente ao sexto posto.

Após o nulo verificado ao intervalo, a equipa de Guimarães, que voltou aos triunfos após dois jogos sem vencer, chegou aos 2-0 com golos de Saviolo, aos 70 minutos, e Abascal, aos 87.

Laabidi, aos 90+2, ainda reduziu para o Nacional, que somou o segundo encontro sem ganhar.

Com este triunfo, o Vitória sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Nacional é 14.º, com 16, apenas mais dois pontos de que o Arouca, situado em zona de play-off de manutenção, no 16.º posto.

