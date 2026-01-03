Ouvir
Estoril

Cathro e a primeira parte "competente e competitiva"

03 jan, 2026 - 21:06

A+ / A-

O treinador do Estoril, Ian Cathro, elogiou a forma "competente e competitiva" da sua equipa no estádio da Luz, apesar da derrota.

A partida

“O mais simples é dizer que sofremos três golos e sofrendo três golos é sempre muito difícil. Acho que conseguimos entrar no jogo da nossa forma e obviamente íamos precisar de passar pelo limite. Era preciso algum tempo e não conseguimos assentar muito bem a oportunidade de ganhar metros em campo. Acho que conseguimos fazer uma primeira parte competente e competitiva, sabíamos que era muito importante começar bem a segunda parte.”

Dinâmicas do Estoril em campo

“Temos várias dinâmicas que permite juntar mais gente nesse lado e por dentro, ter as distâncias entre os adversários e aos poucos fica mais fácil encontrar espaço. Talvez sem muitas oportunidades, acho que vamos rever o jogo sentir que fava para fazer mais um golinho. Perdemos por 3-1 e vamos tentar aprender e melhorar. A nossa forma de trabalhar não tem a ver com outro clube, tem a ver coma nossa ideia. Tentar o jogo pelo jogo e como treinador do Estoril é o que vou fazer, até ficarem fartos de mim.”

Golo marcado em cima do intervalo

“Não era tanto falar sobre o golo marcado e só ter a desvantagem, sofrer o segundo golo complica muito e olhar para aquele lance é uma finalização de mais alto nível (Pavlidis). Acho que o nosso golo mostra que o nosso grupo de jogadores quer competir muito, tem uma energia incrível e com as aprendizagens que temos de tirar de todos os jogos vamos tentar construir algo que é muito importante para nós, a estabilidade.”

O Benfica derrotou o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 17, com “hat-trick” de Pavlidis.

