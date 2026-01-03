Empate louco entre Estrela e Braga

03 jan, 2026 - 21:31
Num jogo intenso, Estrela Amadora e Sp. Braga empataram 3-3, em partida da jornada 17 da I Liga.
Os arsenalistas chegaram a estar a vencer por 3-1, mas não conseguiram segurar os três pontos que os colocariam no quarto lugar do campeonato, no fecho da primeira volta.
Os golos dos guerreiros do Minho foram apontados por João Moutinho (de grande penalidade), Fran Navarro e Zalazar.
No entanto, a equipa da Reboleira nunca se rendeu e respondeu sempre, com tentos de Kikas, Jovane Cabral e Marcus.
Com este empate, o Estrela Amadora sobe aos 19 pontos. Já o Sp Braga chega aos 27.