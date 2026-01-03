Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Empate louco entre Estrela e Braga

03 jan, 2026 - 21:31

Partida teve seis golos.

A+ / A-

Num jogo intenso, Estrela Amadora e Sp. Braga empataram 3-3, em partida da jornada 17 da I Liga.

Os arsenalistas chegaram a estar a vencer por 3-1, mas não conseguiram segurar os três pontos que os colocariam no quarto lugar do campeonato, no fecho da primeira volta.

Os golos dos guerreiros do Minho foram apontados por João Moutinho (de grande penalidade), Fran Navarro e Zalazar.

No entanto, a equipa da Reboleira nunca se rendeu e respondeu sempre, com tentos de Kikas, Jovane Cabral e Marcus.

Com este empate, o Estrela Amadora sobe aos 19 pontos. Já o Sp Braga chega aos 27.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer