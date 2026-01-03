Nota 3 para Anzhony Rodrigues. "Penálti bem assinalado"

03 jan, 2026 - 21:20
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 3 a Anzhony Rodrigues, árbitro do Benfica - Estoril, partida da 17.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que o lance mais polémico é bem decidido. Há grande penalidade no lance com Otamendi na área canarinha. “Penálti bem assinalado, após braço na bola” de um defesa do Estoril.
Também na primeira parte, aos 14 minutos, faltou cartão amarelo para Ricard Sanchez e faltou um livre à entrada da área do Estoril por falta sobre Prestianni.
Já na segunda parte, Prestianni sofreu falta, mas o árbitro viu mal e marcou ao contrário.
Aos 63 minutos, Boma deveria ter visto amarelo.
O árbitro esteve atento e bem fisicamente. A arbitragem foi positiva, mas com algumas falhas.
Por isso, nota 3 para Anzhony Rodrigues.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Estoril, por 3-1.