Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Santa Clara

Vasco Matos quer “tentar ganhar” ao FC Porto

03 jan, 2026 - 15:48 • Lusa

A partida entre Santa Clara e FC Porto está marcada para as 18h00 deste domingo.

A+ / A-

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, pede “muita garra e muita alma” frente ao FC Porto no próximo jogo da I Liga e elogia “atitude competitiva” do adversário.

“Foram semanas difíceis, mas felizmente conseguimos recuperar a energia e ter a equipa pronta para dar uma boa resposta. Acho que estamos prontos para o jogo e para aquilo que, como equipa, nos caracteriza. Temos de ter muita garra e muita alma. Essa energia tem de estar presente”, afirmou o treinador dos açorianos em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção aos ‘dragões’, para a 17.ª jornada.

Vasco Matos considerou que a “pausa” nos jogos do campeonato foi “importante para a recuperação dos jogadores”, já que o encontro da 16.ª jornada frente ao Nacional foi adiado para 11 de janeiro, depois de o conjunto açoriano ter realizado três jogos em seis dias (entre 15 a 21 de dezembro).

O técnico alertou para a qualidade do FC Porto, uma equipa onde o coletivo tem uma “atitude competitiva bem vincada”.

“Sabemos da força do Porto. Uma equipa com muita capacidade, muito física também. Uma equipa que pressiona muito o adversário. Obviamente que temos de ter capacidade para chegar rapidamente e tirar rapidamente a bola de zonas de pressão”, defendeu.

Apesar da qualidade dos comandados de Farioli, que ainda não perderam para o campeonato, o treinador garantiu uma equipa com vontade de vencer a partida.

“Vamos tentar fazer o nosso jogo e ganhar o jogo. É isso que nos caracteriza. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa que está a fazer uma excelente campanha. Mas nós temos de fazer o nosso trabalho. Queremos muito ganhar este jogo”, realçou.

Questionado pelas recentes arbitragens, que têm motivado críticas do Santa Clara (em particular após os jogos frente ao Sporting para o campeonato e Taça de Portugal), Vasco Matos admitiu que as “peripécias têm custado alguns pontos” aos açorianos.

“Essas peripécias têm-nos causado alguns dissabores em termos daquilo que são os pontos. Na minha opinião, devíamos ter mais pontos na classificação. Mas faz parte. Temos de encarar isso de forma natural e seguir o nosso trabalho”, reforçou.

O Santa Clara, 13.º classificado com 16 pontos (15 jogos), defronta o FC Porto, primeiro com 46 (16 jogos), no domingo, às 18h00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer