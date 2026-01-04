Ouvir
I Liga

André Luiz bisa na vitória do Rio Ave

04 jan, 2026 - 17:35

Partida teve quatro golos.

A+ / A-

O Rio Ave derrotou o Casa Pia, por 3-1, em partida da jornada 17 da I Liga.

Os vilacondenses regressaram aos triunfos no campeonato às custas dos “gansos”.

No Rio Ave destaque para André Luiz, o extremo que tem andado nas bocas do mundo por, alegadamente, interessar ao Benfica, que bisou. O outro tento foi apontado por Brandon Aguilera.

Já pelo Casa Pia descontou Cláudio Mendes, aos 83 minutos.

Com esta vitória, o Rio Ave sobe aos 20 pontos, agora no 10.º lugar. Por sua vez, o Casa Pia mantém os 14 pontos.

