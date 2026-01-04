Ouvir
Nota 3 para Cláudio Pereira. "Bednarek deveria ter sido expulso"

04 jan, 2026 - 21:30

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Santa Clara – FC Porto.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Cláudio Pereira, árbitro do Santa Clara – FC Porto, partida da 17.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave. Bednarek trava o avançado, faz falta e, apesar da lateralidade da jogada, deveria ser cartão vermelho.

Já na segunda parte, aos 70 minutos, faltou um amarelo, com um braço na cara de Pepê de um jogador insular.

Por isso, nota 3 para Cláudio Pereira.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Santa Clara, por 1-0, com golo de Samu.

