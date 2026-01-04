Ouvir
Vasco Matos. "Não olho para um erro individual"

04 jan, 2026 - 21:11

O FC Porto derrotou o Santa Clara, por 1-0, em partida da jornada 17 da I Liga.

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, lamenta o resultado, mas gostou da exibição dos seus jogadores e iliba o guarda-redes pelo erro que deu o golo dos dragões.

A partida

“Saímos tristes, porque fizemos um excelente jogo contra uma excelente equipa. Estivemos sempre ligados e intensos, contra um adversário físico. A equipa deu uma grande resposta. Poderíamos conseguir outro resultado, mas há que continuar”

Erro do guarda-redes

Gabriel Silva? É redutor falar desse lance depois do jogo que fizemos. Devo valorizar o trabalho da equipa, porque conseguimos ter bola e acelerar o jogo, talvez tenha faltado definir no último terço. Esta é a nossa identidade. Não olho para um erro individual. Todos devemos estar orgulhosos. Amanhã é outro dia.”

FC Porto pragmático

“O FC Porto adotou uma atitude diferente depois do golo e nós não nos encolhemos. Entrámos no jogo e empurrámos o FC Porto para trás. Acabámos muito bem, com bola, com situações nos corredores. Devemos continuar o nosso trabalho. Ainda temos muito a ganhar”.

