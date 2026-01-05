FC Porto faz a melhor primeira volta da história da I Liga: veja os destaques das 17 jornadas

O FC Porto completou a melhor primeira volta da história do campeonato a 18 equipas. Amealhou 49 em 51 pontos possíveis. Os dragões de Francesco Farioli venceram todos os jogos, à exceção do empate na receção ao Benfica. Quais os números que explicam o sucesso do Porto e quais os restantes destaques da primeira metade do campeonato? O treinador italiano chegou a Portugal ainda a lamber feridas de um título perdido no Ajax e montou uma equipa, até ao momento, imbatível no campeonato. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O recorde anterior pertencia ao Benfica de Bruno Lage, na época 2019/20, quando as águias conseguiram 48 pontos. A segunda volta das águias poderá servir de aviso, uma vez que o Benfica viria a perder mais quatro vezes e empatar outras cinco. Lage não chegou ao fim da época e o título fugiu para o Porto. De regresso a 2025/26, Farioli criou uma fortaleza na defesa. O setor foi reforçado com a dupla de centrais polaca Kiwior e Bendarek (há ainda Thiago Silva a caminho) e Alberto Costa a partir da direita e os números são chamativos: quatro golos sofridos nas primeiras 17 jornadas. Apenas Sporting (um golo na própria baliza), Moreirense, SC Braga e Estrela da Amadora conseguiram marcar aos dragões. O Sporting é segunda defesa menos batida, já com nove golos sofridos.



Os dragões são ainda o segundo melhor ataque, com 36 golos marcados. Tem sido uma época a roçar a perfeição para o FC Porto, que não vence o título de campeão nacional desde 2021/22. Os dragões estão bem encaminhados para se apurarem diretamente para os oitavos de final na Liga Europa e têm encontro marcado com o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal. A época tem apenas a mancha da eliminação na Taça da Liga nos quartos de final frente ao Vitória (1-3). Mourinho de regresso à Luz, para já sem brilho Um início de época tremido voltou a significar troca de treinador no Benfica. Se no ano passado Bruno Lage rendeu Roger Schmidt já com a época a rolar, desta vez foi ele o sacrificado. José Mourinho foi cartada de Rui Costa, mas o regresso do icónico treinador ao Estádio da Luz não tem sido espetacular.

Quando foi contratado, as águias estavam a quatro pontos da liderança e um jogo a menos do que os rivais. Terminam a primeira volta do campeonato a dez pontos de distância. Sob orientação do mais bem sucedido treinador português da história, o Benfica ainda não perdeu, mas empatou com Rio Ave, Porto, Casa Pia, Sporting e Braga. O segundo lugar do Sporting está apenas a três pontos, mas viu o Porto fugir na liderança. Gil Vicente, o maior da hegemonia minhota Não é apenas o FC Porto que está a fazer história. O Gil Vicente também bateu o seu próprio recorde e é, à data, a equipa revelação da I Liga. O empate na receção ao Sporting, na última jornada da primeira volta, vale à equipa de César Peixoto uma contabilização de 28 pontos em 17 jornadas. O Gil até tem perdido algum gás e não vence desde novembro, mas os seis empates e uma derrota valem o quarto posto da tabela classificativa.

O avançado Pablo marcou dez dos 22 golos da equipa na I Liga e isso valeu-lhe a transferência para a Premier League. O luso-brasileiro rendeu 20 milhões de euros com a transferência para o West Ham e lança a questão de qual o impacto desta saída na equipa. A temporada tem sido de sucesso para os restantes clubes do Minho. A disputa pelas provas europeias faz-se praticamente nessa região do país. A perseguir o Gil está o Braga, com 27 pontos, Vitória de Guimarães, com 25, Moreirense, com 24, e o Famalicão, com 23 pontos. Não há nenhum clube minhoto fora do "top-8" do campeonato. Quem será o melhor artilheiro? Viktor Gyökeres dominou a hierarquia de melhor marcador nas últimas temporadas, mas este ano volta a ser um dos fatores de interesse para a segunda volta. Vangelis Pavlidis, do Benfica, provou-se produtivo na sua primeira época na Luz com 19 golos no campeonato e um total de 30 na época, mas subiu de patamar em 2025/26. O internacional grego leva 17 golos em igual número de jogos e tem protagonizado uma disputa intensa pela liderança deste "ranking" com Luis Suárez, o sucessor de Gyökeres no Sporting. O Sporting reinvestou 22 milhões de euros da transferência do suceso no melhor marcador da segunda divisão espanhola e tem correspondido às expectativas. Suárez leva 15 golos no campeonato, 19 em todas as provas.