  • 05 jan, 2026
FC Porto faz a melhor primeira volta da história da I Liga: veja os destaques das 17 jornadas

05 jan, 2026 - 12:25 • Eduardo Soares da Silva

Está praticamente concluída a primeira metade do campeonato. Pavlidis é o melhor marcador até agora, mas o Benfica está longe da liderança histórica do FC Porto. O Gil Vicente é a equipa surpresa e já perdeu a grande figura.

O FC Porto completou a melhor primeira volta da história do campeonato a 18 equipas. Amealhou 49 em 51 pontos possíveis. Os dragões de Francesco Farioli venceram todos os jogos, à exceção do empate na receção ao Benfica. Quais os números que explicam o sucesso do Porto e quais os restantes destaques da primeira metade do campeonato?

O treinador italiano chegou a Portugal ainda a lamber feridas de um título perdido no Ajax e montou uma equipa, até ao momento, imbatível no campeonato.

O recorde anterior pertencia ao Benfica de Bruno Lage, na época 2019/20, quando as águias conseguiram 48 pontos. A segunda volta das águias poderá servir de aviso, uma vez que o Benfica viria a perder mais quatro vezes e empatar outras cinco. Lage não chegou ao fim da época e o título fugiu para o Porto.

De regresso a 2025/26, Farioli criou uma fortaleza na defesa. O setor foi reforçado com a dupla de centrais polaca Kiwior e Bendarek (há ainda Thiago Silva a caminho) e Alberto Costa a partir da direita e os números são chamativos: quatro golos sofridos nas primeiras 17 jornadas.

Apenas Sporting (um golo na própria baliza), Moreirense, SC Braga e Estrela da Amadora conseguiram marcar aos dragões. O Sporting é segunda defesa menos batida, já com nove golos sofridos.

Farioli. “Quero a equipa a jogar como se estivesse a 15 pontos do líder”

FC Porto

Farioli. “Quero a equipa a jogar como se estivesse a 15 pontos do líder”

O Santa Clara – FC Porto está marcado para este do(...)

Os dragões são ainda o segundo melhor ataque, com 36 golos marcados.

Tem sido uma época a roçar a perfeição para o FC Porto, que não vence o título de campeão nacional desde 2021/22. Os dragões estão bem encaminhados para se apurarem diretamente para os oitavos de final na Liga Europa e têm encontro marcado com o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal. A época tem apenas a mancha da eliminação na Taça da Liga nos quartos de final frente ao Vitória (1-3).

Mourinho de regresso à Luz, para já sem brilho

Um início de época tremido voltou a significar troca de treinador no Benfica. Se no ano passado Bruno Lage rendeu Roger Schmidt já com a época a rolar, desta vez foi ele o sacrificado.

José Mourinho foi cartada de Rui Costa, mas o regresso do icónico treinador ao Estádio da Luz não tem sido espetacular.

Quando foi contratado, as águias estavam a quatro pontos da liderança e um jogo a menos do que os rivais. Terminam a primeira volta do campeonato a dez pontos de distância.

Sob orientação do mais bem sucedido treinador português da história, o Benfica ainda não perdeu, mas empatou com Rio Ave, Porto, Casa Pia, Sporting e Braga. O segundo lugar do Sporting está apenas a três pontos, mas viu o Porto fugir na liderança.

Gil Vicente, o maior da hegemonia minhota

Não é apenas o FC Porto que está a fazer história. O Gil Vicente também bateu o seu próprio recorde e é, à data, a equipa revelação da I Liga.

O empate na receção ao Sporting, na última jornada da primeira volta, vale à equipa de César Peixoto uma contabilização de 28 pontos em 17 jornadas. O Gil até tem perdido algum gás e não vence desde novembro, mas os seis empates e uma derrota valem o quarto posto da tabela classificativa.

César Peixoto renova com o Gil Vicente por mais uma época

I Liga

César Peixoto renova com o Gil Vicente por mais uma época

Treinador vimaranense chegou ao clube de Barcelos,(...)

O avançado Pablo marcou dez dos 22 golos da equipa na I Liga e isso valeu-lhe a transferência para a Premier League. O luso-brasileiro rendeu 20 milhões de euros com a transferência para o West Ham e lança a questão de qual o impacto desta saída na equipa.

A temporada tem sido de sucesso para os restantes clubes do Minho. A disputa pelas provas europeias faz-se praticamente nessa região do país.

A perseguir o Gil está o Braga, com 27 pontos, Vitória de Guimarães, com 25, Moreirense, com 24, e o Famalicão, com 23 pontos. Não há nenhum clube minhoto fora do "top-8" do campeonato.

Quem será o melhor artilheiro?

Viktor Gyökeres dominou a hierarquia de melhor marcador nas últimas temporadas, mas este ano volta a ser um dos fatores de interesse para a segunda volta.

Vangelis Pavlidis, do Benfica, provou-se produtivo na sua primeira época na Luz com 19 golos no campeonato e um total de 30 na época, mas subiu de patamar em 2025/26.

O internacional grego leva 17 golos em igual número de jogos e tem protagonizado uma disputa intensa pela liderança deste "ranking" com Luis Suárez, o sucessor de Gyökeres no Sporting.

O Sporting reinvestou 22 milhões de euros da transferência do suceso no melhor marcador da segunda divisão espanhola e tem correspondido às expectativas. Suárez leva 15 golos no campeonato, 19 em todas as provas.

Samu tem recuperado terreno nesta luta. O jovem internacional espanhol do FC Porto viveu um fim de primeira volta com muitos golos. Marcou ao Tondela, bisou frente ao Estrela da Amadora, marcou mais dois ao Aves e foi decisivo com o golo nos Açores, neste domingo, subindo ao patamar dos 12 golos marcados na I Liga.

Pablo, com 10 golos, já não faz parte das contas e a correr por fora estão Clayton, do Rio Ave, com dez golos, Guilherme Schettine, do Moreirense, com nove, os mesmos que Pedro Gonçalves, do Sporting, e Chuchu Ramírez, do Nacional da Madeira.

Aves afundado numa luta acesa pela manutenção

Depois de se ter salvo de forma dramática no "play-off" da época passada, o Aves tem estado muito abaixo do nível dos restantes.

É a única equipa que ainda não venceu e soma quatro empates. José Mota, que garantiu a permanência na temporada passada, arrancou a época. Foi mais tarde substituído por João Pedro Sousa, que também não resistiu aos resultados. João Henrique é o atual treinador.

As restantes equipas estão numa disputa intensa pela sobrevivência. Apenas quatro pontos separa o Nacional, no 13.º lugar, e o Tondela, no 17.º posto.

