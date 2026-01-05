Muro cedeu na Tapadinha e fez dois feridos sem gravidade

05 jan, 2026 - 10:45 • Hugo Tavares da Silva
Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade no domingo depois de um muro ceder na Tapadinha, o campo do Atlético, em Alcântara, Lisboa.
Os adeptos feridos eram da Académica, a equipa visitante que ali conquistou uma importante vitória, por 4-1, na luta pelo acesso à fase de subida à Liga 2.
Na altura, segundo a imprensa no local, os adeptos da Académica cantavam para a equipa depois do golo de António Montez, que permitiu o empate aos visitantes, aos 40 minutos. Quando o muro cedeu, esses adeptos caíram para o relvado, sendo prontamente auxiliados pelos futebolistas no relvado que ainda festejavam o golo.
De acordo com o “Diário de Coimbra”, a situação causou pânico. Os feridos leves foram socorridos pelos bombeiros que estavam no local. O episódio interrompeu o jogo alguns minutos.