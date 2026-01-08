Álvaro Pacheco volta a Portugal como treinador do Casa Pia

08 jan, 2026 - 22:12 • Inês Braga Sampaio
Álvaro Pacheco é o novo treinador do Casa Pia, anunciou o clube esta quinta-feira.
"Bem-vindo a casa, Álvaro Pacheco", pode ler-se num post nas redes sociais do clube de Pina Manique, publicado minutos depois do anúncio da saída do interino Gonçalo Brandão e respetiva equipa técnica.
Trata-se do regresso do técnico felgueirense, de 54 anos, ao futebol português, depois das passagens por Brasil, no Vasco da Gama, e Arábia Saudita, no Al-Orobah, nas últimas duas temporadas.
Pacheco sucede a Gonçalo Brandão, que subira de adjunto a técnico principal, de forma interina, após a saída de João Pereira.
O novo treinador tentará salvar os gansos da descida da I Liga, numa altura em que ocupam a 15.ª posição, com os mesmos 14 pontos do Arouca, primeira equipa abaixo da linha de água (em lugar de play-off).
Antes de partir além-mar, Álvaro Pacheco orientou Fafe, Vizela (por quatro temporadas), Estoril Praia e Vitória de Guimarães.