Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Álvaro Pacheco volta a Portugal como treinador do Casa Pia

08 jan, 2026 - 22:12 • Inês Braga Sampaio

Técnico volta ao futebol português, após dois anos no estrangeiro, para tentar salvar os gansos da descida. Herda a equipa no 15.º lugar, com os mesmos pontos do primeiro aflito.

A+ / A-

Álvaro Pacheco é o novo treinador do Casa Pia, anunciou o clube esta quinta-feira.

"Bem-vindo a casa, Álvaro Pacheco", pode ler-se num post nas redes sociais do clube de Pina Manique, publicado minutos depois do anúncio da saída do interino Gonçalo Brandão e respetiva equipa técnica.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Trata-se do regresso do técnico felgueirense, de 54 anos, ao futebol português, depois das passagens por Brasil, no Vasco da Gama, e Arábia Saudita, no Al-Orobah, nas últimas duas temporadas.

Pacheco sucede a Gonçalo Brandão, que subira de adjunto a técnico principal, de forma interina, após a saída de João Pereira.

O novo treinador tentará salvar os gansos da descida da I Liga, numa altura em que ocupam a 15.ª posição, com os mesmos 14 pontos do Arouca, primeira equipa abaixo da linha de água (em lugar de play-off).

Antes de partir além-mar, Álvaro Pacheco orientou Fafe, Vizela (por quatro temporadas), Estoril Praia e Vitória de Guimarães.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)