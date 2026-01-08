Ouvir


Casa Pia anuncia negociações para a saída de Gonçalo Brandão

08 jan, 2026 - 22:00 • Inês Braga Sampaio

Técnico, de 39 anos, deixa os gansos em 15.º lugar, com os mesmos pontos da primeira equipa na zona vermelha. Brandão era interino, para assegurar a transição para novo treinador.

O Casa Pia informa, esta quinta-feira, que "iniciou negociações" para a rescisão de contrato com Gonçalo Brandão e a sua equipa técnica.

Em comunicado no site oficial, o clube recorda que Brandão, Alexandre Santana, João Aguiar, Miguel Valentim e Tiago Dias "assumiram o comando técnico de forma interina" após a saída de João Pereira, "assegurando a continuidade" do trabalho nesse período de transição.

"O clube reconhece e agradece a todos o profissionalismo, a dedicação e o compromisso demonstrados ao longo deste período de colaboração, destacando o contributo prestado para o desenvolvimento e consolidação do projeto desportivo. O Casa Pia Atlético Clube deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", pode ler-se.

Nos nove jogos que fez à frente do Casa Pia, Gonçalo Brandão, de 39 anos, que era adjunto dos gansos desde 2024/25, obteve duas vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipa foi eliminada nos oitavos de final da Taça de Portugal, pelo Torreense, da II Liga, e ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 14 pontos, os mesmos do Arouca, que está no lugar de play-off.



