Corrupção. “O desporto é uma área de risco, tem problemas relacionados com a sua ligação com o jogo"

Em entrevista ao programa “Hora da Verdade”, da Renascença e do “Público”, o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção deixou alguns alertas que beliscam o desporto dos nossos dias. De acordo com José Mouraz Lopes, tal como a Defesa e a Saúde, o desporto está identificado como “área de risco”.

“O desporto, neste momento, tem problemas relacionados com a sua ligação com o jogo. Há aqui uma ligação direta entre a atividade desportiva e a atividade do jogo”, contextualiza o representante de Portugal no Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa.

Questionado sobre se está a referir-se a apostas desportivas, Mouraz Lopes esclarece: “Há atividade do jogo lícito e atividade do jogo ilícito. Há duas vertentes. Nós temos dados que nos permitem já verificar que é preciso atentar nesta matéria, é preciso analisar bem e verificar, sobretudo com alguns desportos mais importantes e que são muito horizontalmente discutíveis, analisados, no caso do futebol ou outros, há aqui ligações, muitas vezes, um pouco complicadas nas áreas do jogo lícito e ilícito e também na área dos negócios”.