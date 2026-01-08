Ouvir
  • 08 jan, 2026
"Hora da Verdade"

Corrupção. “O desporto é uma área de risco, tem problemas relacionados com a sua ligação com o jogo"

08 jan, 2026 - 11:40 • Redação

O alerta parte do presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, José Mouraz Lopes, no programa "Hora da Verdade"

Em entrevista ao programa “Hora da Verdade”, da Renascença e do “Público”, o presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção deixou alguns alertas que beliscam o desporto dos nossos dias. De acordo com José Mouraz Lopes, tal como a Defesa e a Saúde, o desporto está identificado como “área de risco”.

“O desporto, neste momento, tem problemas relacionados com a sua ligação com o jogo. Há aqui uma ligação direta entre a atividade desportiva e a atividade do jogo”, contextualiza o representante de Portugal no Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa.

Veja aqui o programa "Hora da Verdade" na íntegra

Questionado sobre se está a referir-se a apostas desportivas, Mouraz Lopes esclarece: “Há atividade do jogo lícito e atividade do jogo ilícito. Há duas vertentes. Nós temos dados que nos permitem já verificar que é preciso atentar nesta matéria, é preciso analisar bem e verificar, sobretudo com alguns desportos mais importantes e que são muito horizontalmente discutíveis, analisados, no caso do futebol ou outros, há aqui ligações, muitas vezes, um pouco complicadas nas áreas do jogo lícito e ilícito e também na área dos negócios”.

"Não se pode dizer que Portugal é um país de corruptos"

Hora da Verdade

"Não se pode dizer que Portugal é um país de corruptos"

Presidente do Mecanismo Anticorrupção considera qu(...)

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Falamos de transferências?, questionou-se o antigo diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária na área do combate à corrupção. “Estou a falar de matérias que têm a ver com negócios que envolvem toda a área do desporto. O desporto, e sobretudo o desporto profissional, tem que ser visto na sua globalidade."

Ou seja, "não é apenas visto como algo lúdico, como algo que nos dá muito prazer ver, mas atrás, muitas vezes, da atividade desportiva, sobretudo de massas, há negócios complicados, há matérias que têm que ser analisadas e têm que ser vistas e têm que ser ponderadas e são áreas de risco”.

