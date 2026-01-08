Ouvir
Taça da Liga

Hélder Malheiro vai apitar a final da Taça da Liga

08 jan, 2026 - 16:13 • Hugo Tavares da Silva

O árbitro Hélder Malheiro vai apitar a final da Taça da Liga, no sábado, entre SC Braga e Vitória SC. O apito inicial vai ouvir-se às 20h00.

A final inédita entre os rivais minhotos conta ainda com os auxiliares Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro e pelo quarto árbitro, Miguel Nogueira.

Finalmente, o VAR estará entregue a Rui Costa, que será auxiliado por João Bento e Carlos Campos.

Vitória SC, orientado por Luís Pinto, eliminou o Sporting na semifinal e o SC Braga de Carlos Vicens deixou o Benfica pelo caminho.

