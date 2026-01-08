"O jogo das suas vidas". O dérbi minhoto por quem jogou pelos dois lados da barricada

Por fim, há título entre conquistadores e guerreiros. Depois de 30 finais com Vitória de Guimarães ou Sporting de Braga, os vizinhos medem forças numa final inédita, com a Taça da Liga em discussão.

Se dúvidas houvesse sobre a carga da partida de sábado para vimaranenses e bracarenses, Quim Machado satisfá-las. O treinador jogou pelos dois lados da barricada e promete o "jogo das suas vidas".

"Representa muito para os dois lados. A rivalidade é tão grande, que podemos esperar um jogo muito emotivo, com muita garra e muita luta pelo troféu. É muito importante para ambos vencer o inimigo, entre aspas, e vai ser o jogo das suas vidas", explica a Bola Branca.

Para chegarem à final de Leiria, Vitória e Braga ultrapassaram Sporting e Benfica, respetivamente. Não só por isso, "merecem" estar lá, garante Quim Machado.

"Fico extremamente contente com esta final. Merecem estar na final pelo que fizeram. Existe qualidade no nosso futebol e temos de alterar um pouco a forma como olhamos para os chamados não grandes. Posso garantir que vai ser um bom espetáculo e vai demonstrar ao país que há bom futebol fora dos grandes. Boas equipas, bons treinadores e que o estádio esteja cheio, para este grande duelo entre dois rivais", deseja.

Sobre quem parte mais à frente, Quim Machado não arrisca: sendo uma final "tudo pode acontecer", mas "vai depender muito de quem controla melhor a ansiedade".

Vitória SC tenta o título inédito, já o Sporting de Braga quer a quarta Taça da Liga. Os dois vizinhos do Minho discutem a final da Taça da Liga no sábado, em Leiria, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

O desejo de voltar a casa

Quim Machado deixou, no final do ano passado, o Al Hussein, da Jordânia, depois de duas épocas na Arábia Saudita.

"Estive num clube fantástico. Tenho feito a minha carreira pelo estrangeiro e por cá as pessoas, por vezes, esquecem-se de quem anda lá fora", lamenta.

De volta a Portugal, tem aproveitado para "acompanhar o futebol português" e não esconde o desejo de abraçar um projeto em casa.

"Gostava de voltar a Portugal. É o meu país, tenho estado algum tempo fora e gostava de regressar", desabafa.

Quim Machado orientou o Vilafranquense na época 2020/21, antes de emigrar. O técnico, de 59 anos, conta no currículo com um título da II Liga, ao comando do Tondela, em 2015.