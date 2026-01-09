Ouvir
Já não há bilhetes para o dérbi Braga-Vitória na final da Taça da Liga

09 jan, 2026 - 12:42 • Eduardo Soares da Silva

Nenhum dos jogos das meias-finais encheu as bancadas

A+ / A-

Estão esgotados os bilhetes para o dérbi minhoto da Taça da Liga entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, marcado para este sábado.

Nenhum dos jogos das meias-finais encheu o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. No Sporting-Vitória, marcaram presença 14,268 adeptos nas bancadas. No dia seguinte, o Braga-Benfica contou com 17,469 adeptos, num estádio que pode receber até 21 mil adeptos.

As claques de Vitória e Braga mantêm o protesto à Taça da Liga, que arrancou com a intenção de internacionalizar a prova e permanece face ao atual modelo do torneio, mas isso não limitou a vontade de assistir a uma final inédita.

Os maiores rivais do Minho vão defrontar-se, pela primeira vez, numa final. A Liga diz que estão "reunidas todas as condições para uma grande festa, repleta de fair-play e num ambiente seguro e familiar, para um jogo que coroará o Campeão de Inverno de 2026."

O Braga-Vitória joga-se este sábado, a partir das 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

