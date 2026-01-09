Luís Pinto quer "jogar com a emoção" do dérbi da final da Taça da Liga

O treinador Luís Pinto quer que o Vitória de Guimarães "pegue na emoção” associada ao dérbi com o Sporting de Braga e “jogar com ela” na final da Taça da Liga de futebol, sábado, em Leiria.

Pela primeira vez presente na final de uma taça nacional, o técnico, de 36 anos, vincou que a sua equipa deve mostrar “crença como identidade”, tal como nas reviravoltas face a FC Porto (3-1), nos quartos-de-final, e Sporting (2-1), nas meias-finais, mas lembrou que os seus jogadores precisam de apresentar mais do que isso, sem esquecer a ‘atmosfera’ em redor do 161.º dérbi minhoto em provas nacionais.

“Sabemos que este jogo é especial. Não queremos, de todo, retirar o quão de especial este jogo tem. Não nos queremos colocar de parte. Queremos ‘pegar’ na emoção do jogo e jogar com ela. Vamos fazer parte do dérbi mais histórico entre as duas equipas. É o primeiro dérbi entre as duas que vai decidir um troféu. E é o primeiro em campo neutro”, referiu, na conferência de antevisão à final.

Convencido de que o favoritismo é repartido, Luís Pinto salientou que conquistar o terceiro troféu na história dos vimaranenses, após a Supertaça de 1988 e a Taça de Portugal de 2012/13, é “muito importante”, mas que a possibilidade de o fazer diante de um rival pode tornar o sábado “inesquecível”, para o clube e para a cidade de Guimarães.

O técnico dos vitorianos mostrou-se ainda convencido de que os adeptos do clube da ‘cidade berço’ vão estar em maioria nas bancadas do estádio, com lotação para quase 24.000 espetadores, e mostrou-se convencido de que podem ter um papel no sucesso da equipa, com aconteceu na terça-feira, perante os ‘leões’.

“Sentimos muito o apoio dos nossos adeptos na meia-final. Sei que vão marcar presença. (...) Com o Sporting, estivemos a perder até ao final e ouvimo-los por bastante tempo a apoiar. Acredito que o papel deles nos pode ajudar”, vincou.