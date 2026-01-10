Adepto do SC Braga morre durante a final da Taça da Liga

Um adepto do Sporting de Braga morreu durante a final da Taça da Liga, revelou o presidente do clube, António Salvador.

"Lamento a morte de um sócio do SC Braga, que foi a meio do jogo para o hospital e acabou por morrer, com um enfarte. Um abraço para a família, o SC Braga está de luto", afirmou Salvador, na zona mista, m declarações aos jornalistas, este sábado, em Leiria.

Minutos depois, também questionado sobre os jornalistas, o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, confirmou a tragédia.

"Um adepto soube-se mal, sei que foi assistido de imediato pelos serviços de emergência e foi transportado para o hospital. Infelizmente, chegaram as notícias mais tristes. Os meus sentimentos para a família e para os amigos e para o clube que apoiava", referiu.

O Vitória de Guimarães conquistou a Taça da Liga, este sábado, ao vencer o Sporting de Braga, na final, por 2-1, em Leiria.