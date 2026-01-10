Ouvir
António Salvador: "Deixem de matar o futebol com o VAR"

10 jan, 2026 - 23:37 • Inês Braga Sampaio

Presidente do Braga considera que o "ponto de viragem" da final da Taça da Liga, perdida para o Vitória, foi um penálti detetado por "um VAR que está a retirar a essência do futebol".

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, pede que "deixem de matar o futebol" com o videoárbitro (VAR), depois da final da Taça da Liga, perdida (2-1) para o Vitória de Guimarães, em que os guerreiros tiveram um penálti assinalado a seu favor e outro contra.

Em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, após a final, este sábado, Salvador diz que não pode aceitar que "estejam a tirar o futebol aos jogadores e às equipas".

"Não podemos aceitar que o futebol esteja entregue a um VAR que está a matar o futebol e tem deturpado vários resultados e várias competições. O ponto de viragem deste jogo é claramente um penálti que o VAR descobre, não sei como, porque ninguém descobriu em campo, nem o jogador do Vitória, nem o árbitro, nem os seus assistentes. Num ressalto de uma bola que vem do joelho de um adversário e bate na mão do nosso. O que peço é que o futebol é dos jogadores e aquilo que eu peço é que deixem de matar o futebol com o VAR", apela o dirigente.

O presidente do Braga admite que o VAR é uma ferramenta criada para ajudar os árbitros e corrigir erros, contudo, considera que, ultimamente, "nada disso tem sido".

"Já houve jogos que foram claramente deturpados este ano no campeonato e em várias competições. Já no ano passado houve uma final que toda a gente viu o que é que aconteceu. É preciso refletir sobre aquilo que se passa no VAR", denuncia.

Sobre a final perdida, António Salvador assume que é "um dia triste" para o Braga, embora ressalve que "nem sempre ganha aquele que melhor joga".

"É uma final, as finais são para se ganhar. Nem sempre o melhor e o que tem melhores oportunidades consegue criar, mas hoje esteve em campo um grande guarda-redes, que defendeu tudo o que havia para defender, até um penálti defendeu. E depois houve VAR que está a retirar a essência do futebol", remata.

O Sporting de Braga perdeu a final da Taça da Liga para o Vitória de Guimarães, por 2-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, este sábado.

