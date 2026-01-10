Ouvir
Bacci quer Tondela "assertivo" para encadear vitórias

10 jan, 2026 - 17:37 • Lusa

Treinador do Tondela admite que “há coisas que é preciso melhorar”, mas pretende vencer no terreno do Moreirense e somar duas vitórias consecutivas pela primeira vez esta época.

O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, reconhece, este sábado, o bom trabalho dos jogadores para a deslocação ao Moreirense, em jogo da 16.ª Jornada da I Liga, para serem assertivos ao longo dos 90 minutos.

“Fora de casa ou em casa, apesar do adversário, a forma da minha equipa tem de ser a mesma, a mentalidade da equipa tem de ser a mesma. Vamos para ganhar o jogo, sendo que há muitas formas de ganhar. Temos de ser assertivos”, assumiu Cristiano Bacci.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo em atraso da 16.ª jornada, marcado para domingo, pelas 18h00, em Moreira de Cónegos, o técnico italiano reconheceu ainda que, “após uma vitória, é sempre mais fácil trabalhar”.

O Tondela venceu por 3-1 na receção ao Arouca, na última jornada, conseguindo a primeira vitória da época para o campeonato no Estádio João Cardoso.

Cristiano Bacci acrescentou que os atletas fizeram “um bom trabalho durante a semana”, reforçando que nunca se queixou “da maneira como os jogadores trabalham”, falando de “um grupo coeso, forte e que gosta de trabalhar”.

Ainda assim, admitiu que “há coisas que é preciso melhorar” entre elas está “a coesão [dos jogadores] sem bola”.

“Temos de melhorar, temos de adicionar situações, com ou sem bola, que para o adversário seja mais difícil defrontar-nos”, acrescentou.

Quanto ao campeonato, disse que é precisou lutar até ao fim: “Isto é uma maratona. Vai ser até ao final, sem dúvida nenhuma. Estamos conscientes de que os pontos ainda não são suficientes para assegurar a manutenção, por isso temos de trabalhar. A nossa tarefa é até ao final”.

Sobre o próximo adversário, o técnico reconheceu que é uma equipa “muito forte com bola” e que, “historicamente, em casa, é muito difícil de enfrentar”.

O técnico da equipa beirã indicou ainda que o adversário também tem como “ponto fraco o jogo sem bola, porque tem muita qualidade com bola e, por isso, sem bola fica exposto e não tão confortável”.

O Tondela, 17.º lugar, e penúltimo, com 12 pontos, vai a casa do Moreirense, na sétima posição, com 24 pontos, no domingo, às 18h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

